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快訊／全台首件！SBL2球員操控比分押注運彩　涉犯2罪判決出爐

▲▼桃園領航猿「橘海兵團」正式報到，施顏宗、溫立煌、吳家駿、盧峻翔、李家慷。（圖／桃園領航猿提供）

▲SBL假球案判決出爐球員施顏宗、陳奕綸涉操控比分遭判刑沒收賭金。（資料圖／桃園領航猿提供）

記者黃宥寧／台北報導

SBL柏力力隊前球員施顏宗與陳奕綸涉操控比賽、詐取地下賭資，僅分別獲利3萬元與3千元，重創職籃公信力。法官痛斥，2人將比賽淪為牟利工具，傷害的不只是賽事，更是全民對運動的信任。法院依《運動彩券發行條例》及加重詐欺罪，分別判刑1年7月與1年6月，均緩刑3年。全案為全台首宗依運彩條例判刑案例。

2023年SBL第20季賽事期間，施顏宗與陳奕綸分別擔任柏力力隊的中鋒與控球後衛，兩人透過裕隆隊球員柯旻豪認識地下簽賭組頭、綽號「邱哥」的邱繼緯，開始涉入大小分、讓分等地下賭盤下注。

同年4月22日，柏力力隊對戰裕隆隊前，柯旻豪（士院審理中）透過邱繼緯傳話，稱裕隆戰力不整，要求2人「認真打、不要輸太多」，實際是要壓低比賽節奏與得分，使賽果符合地下盤口預設。最終該場比賽以73比71由柏力力逆轉勝出，總得分僅144分，成功命中「小分」賭盤。施、陳事前分別押注自隊獲勝，賽後分別獲利3萬元與3千元，賭金由邱繼緯透過胞弟帳戶匯款交付。

法院開庭時，施顏宗與陳奕綸雖坦承下注、收受賭金，但辯稱比賽過程中並未「明確配合操控」節奏，也未刻意影響比賽勝負；法官不採信其說法，認為2人作為先發球員，事前接獲明確指示並實際押注獲利，行為已構成以詐術妨害運動賽事之公平，且目的明確為詐取賭資，與地下賭盤勾結事實明確。

合議庭痛批，2人正值青壯年，卻為區區數千至數萬元賭金結夥簽賭，未以運動員精神專注比賽，反而與他人共謀操控比分，嚴重妨害SBL賽事公正性，對我國職籃發展與社會風氣造成重大不良影響。法官更指出，2人行為已讓全民對職業運動的信任基礎產生動搖。

最後則考量2人犯後均坦承犯行、繳回犯罪所得，且從此遭中華民國籃協註銷球員資格、不得再進入場館或任教，連帶各級裁判、教練、經紀人證照一併註銷，形同被職籃永久除籍。施顏宗現從事餐飲業，需扶養妻小與年邁母親，陳奕綸則為貸款業務員，生活困頓，均無前科，認為已有悔意、再犯風險低，依法給予緩刑，以觀其悔改。

然而，今（2）日立法院也同步完成《運動彩券發行條例》部分條文的初審修正，未來若以「利誘」等手段妨害賽事公平，最重可處10年以下徒刑，甚至無期徒刑。此案被視為修法最具代表性的案例，體育署也強調，將持續強化運動產業舞弊防制與制度建構，避免假球事件重演。

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