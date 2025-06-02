空姐懷孕被迫留職停薪　申請書留伏筆提告討回45萬薪資

▲空姐示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

國內某航空公司一名資深張姓空姐，2020年間懷孕申請轉任地勤因沒缺遭拒，只好留職停薪，留停期滿後又被要求繼續留停，復職後公司也僅給她行政職，害她拿不到全額薪資。張女對此感到不滿，並將短少薪資及非財產損失，向公司索討185萬餘元，一審發現張女在留停申請書上註明「如有職缺應通知本人」但書，留停期間應算是「無薪假」，所以部分請求合理，判公司應給45萬餘元，雙方對判決都不滿意提出上訴，高雄高分院駁回雙方的上訴，維持原判決確定。

判決指出，張女是1998年加入該航空公司服務，2020年7月間因懷孕申請轉任地勤，但公司表示無缺並要求張女申請因孕留職停薪。張女在申請書上註明「申請因孕留職停薪非本人意願，如有職缺應通知本人」，後來留職停薪滿1年後，張女申請復職，但因疫情仍未趨緩，只能繼續申請留停。同年底她再申請復職，但隔年2月復職訓練課程卻被取消，直到8月才完成復職訓練恢復空勤資格，張女對公司的做法感到不滿，提告向公司索討從懷孕到復職應領薪資，加上非財產損失共185萬餘元。

法院審理時，航空公司認為2020年3月起因新冠肺炎疫情影響，高雄國際機場幾近停擺，所以無法提供可轉任地勤職缺，是在空姐同意下辦理留職停薪，非針對懷孕婦女的歧視，而且空姐在得知懷孕後，沒有立刻告知公司，有隱瞞之嫌，空姐復職後，高雄航班運能銳減僅剩疫情前2％，所以僅發基本薪，空姐都知情且同意，請求無理由。

法官依據張女申請留停的註明但書，認為當時張女申請轉任地勤時沒有職缺，因此航空公司請張女留停，協議應屬於當時流行的「無薪假」，依法「無薪假」月薪不得低於基本工資，留停期間張女應可請領每月2萬3800元至2萬5250元不等薪資。

至於張女復職後從事行政職短少薪資，法官認為張女復職半年後才完成復飛資格，而所謂飛行加給，是有飛才有錢，並非每月都有固定60小時加給，所以航空公司應給付空姐從留停至開始上班為止18個月的「基本工資」，加上獎金共45萬5664元，其餘非財產損失部分請求無理由遭駁回。

航空公司和空姐都對判決不滿提出上訴，高雄高分院審理後，支持原審的判決，維持應賠償45萬5664元，全案確定。