端午粽子送「5類人」是大忌！　命理專家示警：千萬別整串給

▲命理專家楊登嵙提點，粽子不宜整串送人。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者曾羿翔／綜合報導

端午節不少家庭準備包粽、吃粽，也會分送親友表達心意。不過，民俗專家楊登嵙提醒，雖是應景節日，仍須留意端午送粽禁忌，切記別送給重病、臨終、離婚、分手以及無業五類人，若觸犯傳統習俗，恐導致誤會或不吉之事。

楊登嵙指出，端午節期間有四項主要禁忌需謹慎遵守：

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1.粽子不宜整串送人

傳統習俗中，「整串粽子」有「吊肉粽」之諧音聯想，與上吊輕生相關，亦稱「送肉粽」或「送煞」，象徵不祥。因此送粽時應將線剪開，改為散裝形式。若收到整串粽子，應立刻剪斷粽繩，或象徵性支付1元作「買賣轉化」，以避凶轉運。

2.家中一年內有喪事忌慶祝節日

若家中近一年內有親人過世，應避免自行製作、購買粽子或其他節慶食品。此時可接受他人贈送，但忌主動慶祝，以示對先人的尊重。

3.忌送粽給「重病」或「臨終」者

因端午為「惡月惡日」，象徵驅邪避煞。將粽子送給重病或臨終之人，民俗上認為不吉，應避免此行為。

4.「離婚」、「分手」或「無業」者不宜送粽

對象若剛經歷情感或工作上的變動，送粽可能被視為諷刺或不敬，易引起負面聯想與情緒，應改以其他方式表達關心較佳。

端午佳節是闔家團圓、表達關懷的時刻，但遵循習俗與尊重禁忌同樣重要。民俗專家提醒大眾，送粽前多一分留意，既能傳遞心意，也避免不必要的誤解與尷尬。



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