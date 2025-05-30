嘉義縣社福中心全面啟動！　18鄉鎮市提供支援服務

▲▼ 嘉義縣推動六大社福中心，打造在地支持系統 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府持續推動「強化社會安全網計畫」，在全縣設立六處社會福利服務中心，分別位於民雄、水上、中埔、竹崎、朴子及布袋，服務範圍涵蓋全縣18鄉鎮市，提供整合性、近便性的社會福利服務，建構全民安心的守護網絡。

社會福利服務中心秉持「以家庭為中心、以社區為基礎」模式，提供多元家庭支持服務，也肩負第一線的社會福利諮詢、服務與資源連結角色，透過即時應對、跨網絡協作，有效協助面對困境的民眾與家庭，讓社會安全網落實在日常生活中。

嘉義縣社會局說明，社會福利服務中心扮演跨專業合作平台的核心角色，當家庭或個人面臨複雜處境時，能迅速串聯各網絡單位，為民眾提供最合適的服務方案，展現「一主責、多協力」的服務精神。

社會局長張翠瑤指出，當家庭遭遇突如其來的壓力與困境時，社會福利服務中心就是他們最即時的後盾，協助連結資源、提供情緒支持，並穩定生活狀況。社會局將持續整合地方資源、發揮合作效能，守護各個家庭。

嘉義縣政府提醒，每一位民眾都是社會安全網的重要一環，唯有攜手合作、互助共好，才能共創更溫暖安全的生活環境。若發現鄰里中有家戶面臨困境，歡迎主動聯繫當地社會福利服務中心；如有急迫需求，請撥打113保護專線，即時取得專業協助。