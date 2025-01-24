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夢到失蹤弟微笑！流落14年無名男屍落葉歸根　過年前與家人團圓

▲▼ 流落14年的無名男屍，在板橋分局與中華民國善願愛心協會的協助下，終於在過年前與家人團圓 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲流落14年的無名男屍，在板橋分局與中華民國善願愛心協會的協助下，終於在過年前與家人團圓。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

2011年11月5日，在台中市公園大湖發現一具無名浮屍，死者身上無任何證件證明身份，遂以無名屍公告。公告期滿無人認領後火化，安置於大肚山無主堂公塔。新北市警板橋分局尋人專家王閔南警員於去年9月底接手案件，意識到死者可能到台中探望兩位親人，進而推測該浮屍可能符合此背景，通知死者家屬進行DNA比對，結果證實浮屍正是失蹤多年的藍男，讓無名屍落葉歸根。

2011年11月5日，在台中市公園大湖發現一具無名浮屍，死者身上無任何證件證明身份，遂以無名屍公告。公告期滿無人認領後火化，安置於大肚山無主堂公塔。去年9月底，由新北市警板橋分局尋人專家王閔南警員接手案件，反覆比對無名屍資料，某日，王閔南利用假日加班重新檢視資料，意識到死者可能到台中探望兩位親人，進而推測該浮屍可能符合此背景。

▲▼ 流落14年的無名男屍，在板橋分局與中華民國善願愛心協會的協助下，終於在過年前與家人團圓 。（圖／記者陸運陞翻攝）

王閔南通知死者家屬進行DNA比對，卻得知63歲的弟弟因重病住療養機構，生命垂危。醫師建議拔管，姊妹兩人抵達病榻前深情呼喚：「阿弟仔，哥哥的事快有進展了，能否再堅持一下，好讓我們全家團圓？」奇蹟似乎出現了，弟弟生命跡象回穩，成功採集檢體。最終，比對結果證實浮屍正是失蹤多年的藍男。

藍男為家中長子，小學畢業後肩負家庭重擔，辛勤工作供養弟妹長大。雖身高僅148公分，卻如「小巨人」般支撐全家。他堅信讀書能改變命運，全心全力供應妹妹完成學業，並欣慰其成為兼職教師。然而，長期勞累導致健康惡化，中風後行動不便。他擔心成為家人負擔，最終於2011年10月15日選擇離家踏上不歸路。

▲▼ 流落14年的無名男屍，在板橋分局與中華民國善願愛心協會的協助下，終於在過年前與家人團圓 。（圖／記者陸運陞翻攝）

此次協助藍男與家人團聚後，王閔南得知其家境窘迫。大姊年邁、行動不便，弟弟為植物人，每月療養費高達4萬元，全仰賴58歲的妹妹兼課支付，無力負擔殮葬，王員立即將案件轉介「善願愛心協會」。該協會了解情況後，隨即提供免費全套殮葬服務、塔位及3.6萬元慰問金，協助家屬完成葬儀。

在告別式上，78歲的藍男大姊哽咽說：「14年來，他就像在人間蒸發。兩天前，他出現在我夢裡，穿著乾淨的衣服，吹著『鼓吹』給我聽，吹奏一首象徵『快樂團圓曲』的曲子。一曲終了，我驚醒過來，淚水不禁落下。」「生要見人，死要見屍」是失蹤者家屬的最大心願。

▲▼ 流落14年的無名男屍，在板橋分局與中華民國善願愛心協會的協助下，終於在過年前與家人團圓 。（圖／記者陸運陞翻攝）

分局長林泰裕 呼籲大家 「一人一點力，愛就大無限。若有失蹤親人，警方可協助採集DNA送法醫研究所比對無名屍案件，協助尋親。家屬可前往警分局或法醫研究所進行免費採驗，僅需採集三支口腔棉棒。」

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