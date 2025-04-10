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21歲獨生女失蹤9年！DNA比對8年前已離世　警伸援手助慈父

記者高堂堯／南投報導

南投市吳姓獨居男子的21歲獨生女9年前突然失蹤，至今音訊全無，警方長期協尋均無所獲，日前才經採集吳男的DNA，比對全國無名屍體資料庫，發現與2017年1月登記的一具無名女屍相符，也就是吳女8年前就已身亡，讓老父悲慟不已，警方也引入善心單位資源協助貧病交迫無依的吳男處理後事、改善租屋生活空間。

▲南投警方協助吳姓男子以DNA比對尋回失蹤8年的愛女大體，並引進善心資源處理後事、提供生活急難救助。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方協助吳姓男子以DNA比對尋回失蹤8年的愛女大體，並引進善心資源處理後事、提供生活急難救助。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，吳姓男子早已與妻子離異，其獨生女與妻同住，卻於民國2016年3月在彰化縣溪湖鎮失蹤；警方上網搜尋吳女的各種社群帳號，發現她在失蹤後完全沒有任何更新紀錄、出境紀錄及勞健保資料，最後由南投縣警察局鑑識科透過全國無名屍體資料庫，發現吳男的DNA與8年前在雲林縣斗六市被發現的無名女屍比對吻合，也確認了吳女的死訊。

▲南投警方協助吳姓男子以DNA比對尋回失蹤8年的愛女大體，並引進善心資源處理後事、提供生活急難救助。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局表示，半山派出所所長林靖崴、警員邱郁翔隨後到府查訪，發現吳男居住在一間每月租金3000元的平房，家具僅有一張破床和一張破沙發，唯一的電器是一台電冰箱，連洗澡都沒有熱水，生活環境艱困；吳男雖擁有鐵工專長，但因缺乏資金，難以承包工程，只能依靠零工、鐵工及打掃工作維生，因經濟狀況不佳而三餐不濟，導致身體瘦弱且患有胃疾，得知愛女早已不在人世後，更讓他的健康狀況雪上加霜。

分局指出，林靖崴、邱郁翔因此先行提供泡麵、罐頭、米、麵條等物資，讓吳男免於挨餓，查訪隔日即聯繫財團法人南投縣中華轆龍公益慈善會一同前往關懷；慈善會人員見吳男家徒四壁，表示願意先行資助家電供其使用，後與林靖崴、邱郁翔一同前往吳男住處加裝熱水器及洗衣機。

南投分局長洪秋賢表示，透過南投縣警局各單位通力合作，終為這起尋女懸案劃下句點，也讓家屬得以了卻多年來的心願，雖然過程充滿無奈與悲傷，也無法改變失去親人的事實，但至少為家屬帶來一絲慰藉。

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