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90歲失智老婦闖台一線快車道　 警方英勇相救助返家

▲▼ 失智老婦闖快車道，警方協助脫困送回家 。（圖／水上分局提供）

▲▼嘉義水上有一失智老婦闖快車道，警方協助脫困並通知家屬領回 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上分局水上派出所日前接獲民眾報案，稱一名老婦行走在水上鄉台一線快車道上，險象環生亟需警方協助。警方獲報後立即派員趕赴現場，發現一名老婦在台一線快車道上徘徊行走，期間不停跌跌撞撞，過往車輛紛紛閃避，險象環生，員警隨即下車上前指揮並將老婦攙扶至路旁。

▲▼ 失智老婦闖快車道，警方協助脫困送回家 。（圖／水上分局提供）

經了解李姓老婦(年約90歲)，初步詢問其年籍資料及住處，老婦疑似患有失智症狀無法明確表達，僅稱兒子今日陪她去嘉義榮民醫院看病，領藥時突然找不到兒子，自己走出醫院尋找，沿台一線徒步往南方向行走，因眼睛視力不佳不慎走到快車道上，當時車流量大且車速快，一時不知所措只好站在原地不敢走動，警方擔心老婦年事已高且行動不便，便將老婦攙扶至警車上載返派出所休息，並提供茶水供其補充體力。

最後警方利用警政系統聯繫家屬到場，家屬向警方表示母親患有失智症，當天幫母親領完藥時，就發現母親不見蹤影，心急如焚地正在找尋她，感謝警方及時發現協助。


水上分局提醒民眾，家中若有失智症的長輩應加強關懷及照護，若失去聯絡勿慌張，只要發覺行蹤不知去向，立即向警方報案協尋，或隨身攜帶身分證件、長輩身分證影本、近期照片、詳細特徵等，另可自行於患者手上配戴愛心手環，或是衣物繡上名字與聯繫方式，讓員警能在最短時間內幫助走失者找到回家的路。

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