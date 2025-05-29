開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛　竟喊：被醫院綁架

記者黃彥傑、潘鳳威／台北報導

北市重慶南路5月23日發生嚴重交通事故，78歲邱姓董事長無照駕駛暴衝撞上多車，造成8人受傷送醫。其中，一輛被撞得幾乎全毀的特斯拉多元計程車，其駕駛李先生是位單親父親，平時靠這輛車接單養家，雖然人無大礙，但車子幾乎報廢，生計受困。李先生今(29)日再度出面控訴，事發6天來邱不聞不問，自己多次聯繫並表達和解意願，對方卻用各種理由推託，直至今天才突然表示願和解。

▲ 李先生今(29)日接受採訪，敘述事發後6天後與肇事邱男的調解過程，並接獲熱心業者提供工作機會 。（圖／記者黃彥傑攝）

因車被撞爛失去收入的李先生，前天27日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，因擔心被鄉民誤解為「開特斯拉還喊苦」，決定站出來解釋。他說，自己在疫情後經歷咖啡館倒閉、婚姻破裂，自己獨力撫養兩子、照顧母親，三年前貸款買特斯拉作多元計程車，跑車接單是家中唯一收入。車禍當天正常等紅燈遭無照駕駛追撞，因保險保費太高未投保，車毀仍欠百萬貸款。

今(29)日李先生再度受訪時表示，事發6天他被撞爛的特斯拉還停在保養廠，自己過得非常煎熬，但邱卻不聞不問。他多次通過各種方式聯繫並表達和解意願，好不容易聯繫上了，對方不是掛電話就是推託，甚至荒謬表示「自己被醫院綁架」。其兒子也對和解一事支吾其詞，前一天說要和解，隔天又說走法律途徑，讓他摸不著頭腦。直到今天採訪前，才突然收到邱的訊息，表示願意和解，但是否是善意和解還是故意拖延，目前還不得而知。

李先生也表示，他始終相信人性本善。事發後，有些公司透過新聞得知他的困境，表示願意伸出援手，但多數皆無疾而終。直到某間業務涵蓋機場接送的業者主動與他聯繫，並提供另一輛特斯拉，讓李先生能夠繼續接單跑車，暫時度過難關。

該公司宋姓執行長表示，因公司有與特斯拉進行租賃合作，並有從事機場接送，在看到李先生的事故後，當下就直接與他聯繫。宋更強調：「善良是一種選擇，不管是面對還是逃避，公司的立場是選擇站出來，盡自己一點微薄的力量來幫助一個家庭。」