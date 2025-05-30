陸男被海浪掀翻「船漂走了」　海上「驚險7小時」差點被螺旋槳吸入

▲陳姓男子在海上漂流7小時獲救。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

廣東珠海一名26歲陳姓男子日前划著皮划艇（輕艇，下同）從珠海外伶仃島前往廟灣島途中，意外遭海浪掀翻，與船隻分離後，他獨自在海中漂流尋求救援長達7小時，其間，還差點被貨輪螺旋槳捲入。幸運的是，在漂流過程中，手機偶有微弱訊號，他也藉此成功發出求救訊息，最終由多部門聯合尋獲，脫險上岸。

▲陳姓男子發現貨輪經過，然而沒被船上人員發現，還差點被捲入螺旋槳中。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，熱愛戶外運動的陳男5月25日上午7點40分自外伶仃島出發，預計划行約5至6小時抵達26公里外的廟灣島。未料中午1點多，一道強勁側浪將其皮划艇打翻，連同船槳與隨身物品一併漂走。儘管他身穿救生衣並嘗試追趕皮艇，但海浪洶湧、風勢強勁，無法追回，只得在茫茫海面中漂流。

陳男回憶稱，失去補給與通信裝備後，他一度試圖靠近岸邊或航道求援，甚至差點被貨輪螺旋槳吸入。為保手機電量，他僅拍下照片後關機，直到接近傍晚才發現手機短暫恢復訊號，並於下午5時50分向友人傳出定位並撥打110報警。

▲陳姓男子被搜救人員找到並成功救起。（圖／翻攝上游新聞）

珠海萬山海域搜救單位於晚間6時20分接獲通報後，立即派出海警、海事、海洋執法等三艘船隻火速前往救援。直至晚間7時45分，中國海警21103號艦於萬山島東南約11公里處發現陳男，順利將其救起，結束這起海上驚魂漂流事件。

陳男獲救後表示，救援船抵達時天色已暗，靠手機僅存的4%電量開啟閃光燈示意，這才讓搜救人員鎖定位置，「這次個人冒險行為不僅危及自身，也浪費大量公共資源，已向女友承諾，不再划艇下海。」