青少年淋病飆7倍！專家籲補強性教育：國中生健教「一半沒上完」

▲國教盟提出三項訴求，呼籲教育部啟動青少年性健康緊急方案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

金門金城國中不雅考題引發全國關注，加上國內青少年性病問題有低齡化且嚴重化趨勢，國教行動聯盟與三黨立委今（29日）齊聲對教育部提出三點緊急訴求，恢復專業的學校性健康促進輔導計畫，將「性健康」列為核心評鑑指標，以及中小學師資培育體系應全面納入性健康促進教育必修課程，並立即補足健康教育師資缺口。

國教盟今天與朝野三黨立委一起召開記者會，針對青少年性病問題低齡化與欠缺健康教育問題提出緊急訴求。國教盟理事長王瀚陽首先指出，這次金門試題事件為大家敲響警鐘，顯示出健康促進學校長期邊緣化性健康教育的現象已危及下一代，政府不能再忽視這一重大缺口。

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根據衛福部疾病管制署最新統計，近10年青少女梅毒感染率成長高達53倍，青少年淋病感染數更在12年內暴增7倍，每10萬人中淋病通報數已達約120例，梅毒通報數也達約35例，性病問題明顯低齡化且嚴重化，儼然已成為公共衛生危機。

▲國教盟提出三項訴求，呼籲教育部啟動青少年性健康緊急方案。（圖／記者許敏溶攝）

王瀚陽呼籲教育部正視青少年性健康教育長期失守的問題，並提出三項緊急訴求，首先是政策上健康促進學校必須立即將「性健康」列為核心評鑑指標，與青少年預防保健計畫深度整合，恢復專業的學校性健康促進輔導計畫，其次是中小學師資培育體系應全面納入性健康促進教育必修課程，內容須涵蓋性健康與健康行為科學，最後則是政府必須立即補足健康教育師資缺口，確保國中三年內每位學生都能完整接受規定的健康教育課程。

立委林月琴也表示，聯合國兒童權利公約審查委員會，早在2022年就關切台灣性教育課程不足等問題，而且目前全台只有1178名具資格的健康教育教師，部分縣市師資更只有10位左右、甚至掛零，造成性教育長期邊緣化，呼籲政府應正視這個問題，並提出具體作為。

杏陵基金會情感關係與性教育中心主任、輔大公共衛生系副教授鄭其嘉表示，強化青少年性健康教育已是社會共識，目前國家是沒有一個輔導計畫去協助縣市以及學校推動學校性健康促進，導致各級學校目前在推動此議題時沒有方向，也缺乏架構，更多學校是沒有推，導致學生性病的增長以及這次不當試題的亂象。

台北市公共衛生師公會理事、桃園壽山高中健康護理教師蔡秉兼指出，現行的健康教育多流於片段式教學，許多學生國中三年120節健教課程，真正完整上完的不到一半。希望健康教育能朝向情境式的性健康教育發展，透過體驗式的教學，建立學生正確的性健康與行為觀念。