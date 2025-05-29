扮演鬼娃恰吉　61歲美國演員逝世

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扮演鬼娃恰吉　61歲美國演員艾德蓋爾逝世

▲▼恰吉。（圖／myVideo提供）

▲鬼娃恰吉。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

美國演員艾德蓋爾（Ed Gale），因在「鬼娃恰吉」系列電影中穿上道具服扮演恰吉（Chucky）而廣受影迷熟知，近日在洛杉磯一家安寧中心辭世，享壽61歲。根據美國娛樂媒體TMZ報導，當他離世時，有消息人士陪伴在側。

艾德蓋爾的姪女凱瑟（Kayse）稍後於臉書（Facebook）發文悼念這位「有趣的叔叔」，並形容他的生命「已經謝幕，現在在死後的世界繼續演出」，表達深切懷念。

艾德蓋爾生前出演多部邪典電影，包括「天降神兵」（Howard the Duck）和「喋血僵屍鎮」（Chopper Chicks in Zombietown），但他最為人知的角色，莫過於鬼娃恰吉系列中的「靈異入侵」（Child's Play）、「靈異七殺」（Child's Play 2）以及「鬼娃新娘」（Bride of Chucky）。他以道具服演繹鬼娃形態的恰吉，成功讓這個恐怖角色栩栩如生。

艾德蓋爾身高僅約102公分，這使他成為道具服角色的完美人選。此外，他也曾在「天降神兵」中飾演霍華鴨（Howard the Duck），展現演技的多樣性。

至於恰吉的生前人類形態——連環殺手查爾斯‧李‧雷（Charles Lee Ray），則是由美國演員布萊德杜瑞夫（Brad Dourif）詮釋，並為恰吉的鬼娃形態提供配音。

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