扮演鬼娃恰吉　61歲美國演員逝世

▲鬼娃恰吉。(圖/ETtoday資料照)

記者葉國吏/綜合報導

美國演員艾德蓋爾(Ed Gale),因在「鬼娃恰吉」系列電影中穿上道具服扮演恰吉(Chucky)而廣受影迷熟知,近日在洛杉磯一家安寧中心辭世,享壽61歲。根據美國娛樂媒體TMZ報導,當他離世時,有消息人士陪伴在側。

艾德蓋爾的姪女凱瑟(Kayse)稍後於臉書(Facebook)發文悼念這位「有趣的叔叔」,並形容他的生命「已經謝幕,現在在死後的世界繼續演出」,表達深切懷念。

艾德蓋爾生前出演多部邪典電影,包括「天降神兵」(Howard the Duck)和「喋血僵屍鎮」(Chopper Chicks in Zombietown),但他最為人知的角色,莫過於鬼娃恰吉系列中的「靈異入侵」(Child's Play)、「靈異七殺」(Child's Play 2)以及「鬼娃新娘」(Bride of Chucky)。他以道具服演繹鬼娃形態的恰吉,成功讓這個恐怖角色栩栩如生。

艾德蓋爾身高僅約102公分,這使他成為道具服角色的完美人選。此外,他也曾在「天降神兵」中飾演霍華鴨(Howard the Duck),展現演技的多樣性。

至於恰吉的生前人類形態——連環殺手查爾斯‧李‧雷(Charles Lee Ray),則是由美國演員布萊德杜瑞夫(Brad Dourif)詮釋,並為恰吉的鬼娃形態提供配音。