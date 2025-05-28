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快訊／北投農會爆「送威士忌」換不參選　陳重文父子交保

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區農會理事長選舉爆出賄選疑雲，士林地檢署28日指揮調查局兵分9路搜索，約談11人，9人接受複訊。據悉，為穩固現任理事長陳思宗的連任選情，涉送出金獎威士忌禮盒，換取多名理事不參選承諾。其子、市議員陳重文及媳婦白惠萍也遭列為被告，陳父子複訊後，分別以10萬元、20萬元交保。

據了解，案件源自檢舉，指陳思宗自去年即著手布局，疑向黃、游、吳、何、林等多名理事贈送市價約2500元的金獎蘇格蘭威士忌禮盒。該酒款容量1公升、酒精濃度達51%，曾獲2022年台灣威士忌大獎金獎，外包裝講究、市面難得。雖非以現金賄賂，但檢調認為其具備市值與利益交換性質，初步認定已構成變相賄選，違反《農會法》相關規定。

陳重文妻白惠萍晚間抵達地檢署，全程低頭、不發一語，以長髮遮臉，神情凝重，訊後獲無保請回。至於陳重文接近晚間9點半現身，神情略顯憔悴，面對媒體僅簡短回應：「北投農會的選舉跟我沒有直接關係，我會盡力向檢察官說明清楚。」完成複訊後，以20萬元交保。

至於理事長陳思宗則於稍晚完成偵訊，檢方考量其身分與案件涉案情節後，諭知以10萬元交保，檢方後續將持續釐清賄選流程、禮盒流向及相關理事是否涉案。

士林地檢署強調，將嚴查任何破壞選舉公平的行為，依法追訴到底，不容地方選風遭染黑。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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