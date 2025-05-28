老牌銅供應商被撈走上億　前董座家族涉私設公司賺價差

▲北檢偵辦名佳利前董事長涉嫌背信案，懷疑董事長家族私設公司賺轉手價差。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾上市發行股票的名佳利金屬工業公司，遭檢舉從2020年起，由時任董事長家族在外私設公司，進口銅原料再加價轉賣給名佳利，累積從中賺了上億元價差，損害名佳利全體股東權益，台北地檢署28日指揮調查局搜索名佳利公司等處，以背信罪嫌約談林姓前董事長家族等5被告到案。

名佳利公司是國內2大銅原料進口供應商之一，創立於1978年，原本是林氏家族經營企業，1992年獲准掛牌上市，吸引股民與相關產業投資入股，但在2002年發生老董事長炒股案後，當時的證期會在2003年勒令下市，現在林家持股已大幅縮水。

檢調獲報，不再掛名負責人的林姓前董事長，涉嫌明知名佳利可自己輸入銅原料製作商品販售，卻透過家族成立另間聯華鋁業公司，另外進口銅原料後，再以每公斤加價2到3元賣回名佳利，從2020年到2024年間，讓聯華鋁業賺近價差上億元，名佳利卻因此承受成本損失。

北檢主任檢察官林彥均28日指揮調查局北機站，搜索名佳利公司、聯華鋁業公司等7處，並通知林姓前董事長家族等5名被告、2名證人到場查證，全案朝涉犯《刑法》背信罪方向偵辦。