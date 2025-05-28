大班兒翻桌！爸怒拿皮帶打2下　媽見傷勢心疼「可報警嗎」網掀戰

▲大班的兒子因勸不聽，最終被父親拿皮帶抽打兩下留傷。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名就讀幼兒園大班的男童日前因不願收拾桌面，被爸爸警告後仍無動於衷，甚至情緒失控到想翻桌，結果爸爸見狀大怒，便用皮帶打了他兩下。男童媽媽聽到聲響後，立刻上前查看兒子的傷勢，發現他的小腿處有明顯傷疤，且兒子似乎已受驚嚇，讓她心疼直呼，「這樣算家暴嗎？可以報警嗎？」此事曝光後，引起網友論戰。

該名媽媽在Threads發文指出，自己煮飯時提醒兒子收拾桌面準備用餐，但對方無動於衷，兒子爸爸當時就在一旁，見狀就給他一個下馬威，「提醒3次你不收，我來收，我收就是整袋掃進垃圾桶。」然而，兒子依然不聽話，他後來甚至情緒失控到想翻桌，爸爸見狀則用力壓住桌子，但兒子仍掙扎不放手，弄得爸爸當場大怒，便用皮帶打了他兩下。

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▲爸爸用皮帶抽打男童，導致小腿處有明顯傷疤。（圖／翻攝自Threads）

媽媽表示，自己當時聽到丈夫揮動皮帶的聲響，不禁嚇了一跳，而她後來上前查看兒子的傷勢，發現他的小腿處有明顯泛紅的傷疤，且兒子似乎驚魂未定，讓她心疼直呼，「這樣算家暴嗎？我可以帶孩子去驗傷、報警嗎？」

貼文引發網友熱議，不少人表示「正解，你們成長在家暴家庭而不自知」、「孩子是爸媽的鏡子，孩子會大吼大叫、會掀桌子代表爸爸媽媽平常會掀桌子、大吼大叫。爸媽本身要先戒斷這種粗魯的管教，才能讓孩子不要有這種粗魯行為」、「如果是情緒問題，可以讓醫療介入，幼兒園小孩生氣會翻桌，我是覺得蠻有問題，爸爸會打小孩，媽媽不知道怎麼居中協調，一家人的情緒控管和家庭關係都有問題」、「以前很多家庭都家暴，當時沒有這個觀念」。

另外，也有人表示「這位媽媽當時在幹嘛？翻桌子時還在繼續煮菜嗎」、「爸爸不是提醒3次了嗎？小孩硬要翻桌，媽媽在幹嘛？媽媽那麼會教，怎麼小孩還會這樣子？小孩很聰明，擺明就是仗著背後有人，一句話、一個眼神，他就懂了，用講的行不通才會體罰」、「如果覺得爸爸的教育方法不對，媽媽要提出更好的方式，不是任由孩子鬧卻不處理，打確實不是一個好方法，但爸爸也不是一開始就用打，應該要一起討論出一個共識」。

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