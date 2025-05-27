　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

母重男輕女「活成最討厭樣子」　她發誓：不讓悲劇在下一代重演

女子飽受母親重男輕女所苦，身為女兒的她堅信若有下一代絕不重蹈覆轍。（示意圖／Pexels）
▲女子飽受母親重男輕女所苦，身為女兒的她發誓若有下一代絕不重蹈覆轍。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女子感嘆，她從小在重男輕女的家庭長大，母親雖曾飽受原生家庭不公待遇，對方卻在為人母後重演相同劇本，將偏心與冷眼加諸在她身上，讓她長期活在壓抑與委屈之中，但她長大後仍以德報怨、盡力盡孝，並強調自己未來若有女兒，絕不將痛苦延續到下一代身上。

該名女子在網路論壇Dcard以「媽媽活成了最討厭的樣子」為題發文感慨，她的母親從小在一個極度重男輕女的家庭成長，外公和外婆不惜四處借錢供大舅重讀3次高中，還購買各種高價舶來品給大舅，卻拒絕讓她的母親念完國中，甚至要求她的母親直接工作幫忙還賭債。不僅如此，母親成年後，外公和外婆甚至將房子抵押3次幫大舅還賭債，卻在母親開口借1萬元付孩子學費時直接拒絕她。這些經歷讓她的母親備感痛心，也曾哭著質問外婆，「為什麼這樣對我？就因為我是女兒？」怎料外婆卻回應「對，我死後是妳大哥要幫我捧斗（捧神主牌位），所以這些都是應該的事」。

然而，曾飽受外公外婆的偏心待遇的母親，卻在原PO父親過世後開始將財產全數傾向哥哥，母親甚至還與哥哥私下討論將原PO父親的房產轉到他的名下。原PO表示，當她詢問父親是否有留下遺物時，母親卻冷淡回應「妳爸什麼都沒留」，直到她看見哥哥戴著父親的金項鍊與金戒指才明白一切，也意識到「媽媽最後活成了外婆的樣子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也表示，母親對她重男輕女的態度從未改變，甚至在她質疑哥哥為何比身為女兒的她重要時，母親只回應「本來就是，我走以後是妳哥要幫我捧斗」。原PO如今回想種種經歷，直言自己不像身邊的朋友會懷念童年，她反而是在長大能獨立生活後，才深感現狀比回憶幸福，「我不用像小時候，只能任由媽媽的情緒影響我，不用看媽媽的臉色過日子。在意識到自己比誰都寶貴的時候，現在看媽媽上演情緒勒索的劇情，我也無動於衷。」

儘管如此，原PO坦言母親並非完全無情，她在合理範圍內仍願意聆聽母親煩惱、付出孝心，所做的一切只求自己無愧於心，也希望母親可更幸福。原PO也分享，哥哥在父親過世後曾主動將部分現金分給她，即便母親事後要求她將錢歸還給哥哥，她也選擇釋懷，「我自己也很會賺錢。」原PO目前也靠個人努力打拚出屬於自己的一片天，她在擁有穩定生活後，更立志若未來有女兒，絕不讓孩子重蹈覆轍，「我希望有女兒的那一天，可以在她身上，狠狠彌補我的童年。」

貼文引發網友熱議，不少人表示「這種傳統觀念真的很難改過來，在這種環境下還沒有成為討厭的大人，妳的心智一定很強大」、「原PO感覺是個善良的人，將來的女兒一定會很幸福」、「原來這種母親還是蠻多，我不孤單」；但也有人提醒「妳現在的想法跟媽媽還有外婆一樣危險，總想著未來寄望後代，雖然妳是想寵愛女兒，但對女兒何嘗不是一種壓力，自己的問題要自己解決，加油」、「我也是長大後覺得活得很自在的人，但不要把女兒當成彌補的對象，妳現在就可以好好養自己、對自己好」。

延伸閱讀
外籍看護燒40度泌尿道感染送急診　雇主懷疑「私生活不檢點」！醫搖頭了
化身暗網毒梟爽賺30億！台大高材生「父親竟是航太專家」背景遭起底
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南半球掀「迎面撞擊挑戰」風潮！　19歲少年成首名死者
科技男年薪150萬！嬌妻卻激戰月薪2.8萬鮮肉
一家3口全罹癌！醫嘆「是省出來的」：很多人都有這習慣
快訊／辜仲諒遭重判7年8月　法院再裁定他須受電子監控
劇烈雨勢「籠罩全台」時間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

TPASS優惠不中斷「交通部再補助363.8億元」　續推至118年

母重男輕女「活成最討厭樣子」　她發誓：不讓悲劇在下一代重演

小琉球驚見偷拍狼！民宿老闆「噁看女遊客洗澡」辯：我在檢查螞蟻

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」：很多人都有這習慣

撐不下去！台中新光三越停業3個半月　品牌人員兼差賣便當撐家計

過期的新冠快篩還能用嗎？　兒科醫曝解答「先看這條線」

2個月前1斤90塊　香蕉現價曝他喊「崩盤了？」大票搖頭：貴

台鐵12個「兩鐵車站」設自行車牽引道　鳳山站導入視覺化標示

快訊／16:58高雄規模3.6地震　5縣市有感

吃到飽「1美食」超多人夾！　一票點頭：平常很少吃到

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

TPASS優惠不中斷「交通部再補助363.8億元」　續推至118年

母重男輕女「活成最討厭樣子」　她發誓：不讓悲劇在下一代重演

小琉球驚見偷拍狼！民宿老闆「噁看女遊客洗澡」辯：我在檢查螞蟻

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」：很多人都有這習慣

撐不下去！台中新光三越停業3個半月　品牌人員兼差賣便當撐家計

過期的新冠快篩還能用嗎？　兒科醫曝解答「先看這條線」

2個月前1斤90塊　香蕉現價曝他喊「崩盤了？」大票搖頭：貴

台鐵12個「兩鐵車站」設自行車牽引道　鳳山站導入視覺化標示

快訊／16:58高雄規模3.6地震　5縣市有感

吃到飽「1美食」超多人夾！　一票點頭：平常很少吃到

國巨股東會新「嬌點」　董座陳泰銘女兒陳少喬新任董事

12年生涯首次　「地表最強投」迪格隆單場0K賽後談原因

曾是選秀冠軍　半百男星駐唱「單場竟獲13.8萬小費」太驚人

高雄警恫嚇「全家收押」逼認性侵　洗車工無罪確定全因這理由

知本百公頃土地閒置多年　議員建議引進高科技產業帶動發展

花東優惠票傳僅95折　立委黃建賓提3大不足要求中央加碼

愛賭又吸毒卻勸不聽！他遭好友圓椅狂砸...打破脾臟大出血身亡

科技男年薪150萬！嬌妻卻偷吃月薪2.8萬鮮肉　「不戴套」變鐵證

泥醉女遭抬入房間　男扒光衣服相處「17分鐘」...當場被帶走

ALL EYES ON ONE GOAL　TPBL季後賽主視覺曝光

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

生活熱門新聞

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

明天鋒面接近全台變天　周四「雨勢最猛」由北往南擴大

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

家寧控Andy劈腿！他嘆「行走的公關危機」

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

明天鋒面接近午後變天　周四劇烈雨勢籠罩全台

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

Andy控家寧到男人家過夜！　男閨蜜親發聲「斷聯內幕曝」：不吃鮑魚

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　對話紀錄曝光

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面