母重男輕女「活成最討厭樣子」　她發誓：不讓悲劇在下一代重演



▲女子飽受母親重男輕女所苦，身為女兒的她發誓若有下一代絕不重蹈覆轍。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女子感嘆，她從小在重男輕女的家庭長大，母親雖曾飽受原生家庭不公待遇，對方卻在為人母後重演相同劇本，將偏心與冷眼加諸在她身上，讓她長期活在壓抑與委屈之中，但她長大後仍以德報怨、盡力盡孝，並強調自己未來若有女兒，絕不將痛苦延續到下一代身上。

該名女子在網路論壇Dcard以「媽媽活成了最討厭的樣子」為題發文感慨，她的母親從小在一個極度重男輕女的家庭成長，外公和外婆不惜四處借錢供大舅重讀3次高中，還購買各種高價舶來品給大舅，卻拒絕讓她的母親念完國中，甚至要求她的母親直接工作幫忙還賭債。不僅如此，母親成年後，外公和外婆甚至將房子抵押3次幫大舅還賭債，卻在母親開口借1萬元付孩子學費時直接拒絕她。這些經歷讓她的母親備感痛心，也曾哭著質問外婆，「為什麼這樣對我？就因為我是女兒？」怎料外婆卻回應「對，我死後是妳大哥要幫我捧斗（捧神主牌位），所以這些都是應該的事」。

然而，曾飽受外公外婆的偏心待遇的母親，卻在原PO父親過世後開始將財產全數傾向哥哥，母親甚至還與哥哥私下討論將原PO父親的房產轉到他的名下。原PO表示，當她詢問父親是否有留下遺物時，母親卻冷淡回應「妳爸什麼都沒留」，直到她看見哥哥戴著父親的金項鍊與金戒指才明白一切，也意識到「媽媽最後活成了外婆的樣子」。

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原PO也表示，母親對她重男輕女的態度從未改變，甚至在她質疑哥哥為何比身為女兒的她重要時，母親只回應「本來就是，我走以後是妳哥要幫我捧斗」。原PO如今回想種種經歷，直言自己不像身邊的朋友會懷念童年，她反而是在長大能獨立生活後，才深感現狀比回憶幸福，「我不用像小時候，只能任由媽媽的情緒影響我，不用看媽媽的臉色過日子。在意識到自己比誰都寶貴的時候，現在看媽媽上演情緒勒索的劇情，我也無動於衷。」

儘管如此，原PO坦言母親並非完全無情，她在合理範圍內仍願意聆聽母親煩惱、付出孝心，所做的一切只求自己無愧於心，也希望母親可更幸福。原PO也分享，哥哥在父親過世後曾主動將部分現金分給她，即便母親事後要求她將錢歸還給哥哥，她也選擇釋懷，「我自己也很會賺錢。」原PO目前也靠個人努力打拚出屬於自己的一片天，她在擁有穩定生活後，更立志若未來有女兒，絕不讓孩子重蹈覆轍，「我希望有女兒的那一天，可以在她身上，狠狠彌補我的童年。」

貼文引發網友熱議，不少人表示「這種傳統觀念真的很難改過來，在這種環境下還沒有成為討厭的大人，妳的心智一定很強大」、「原PO感覺是個善良的人，將來的女兒一定會很幸福」、「原來這種母親還是蠻多，我不孤單」；但也有人提醒「妳現在的想法跟媽媽還有外婆一樣危險，總想著未來寄望後代，雖然妳是想寵愛女兒，但對女兒何嘗不是一種壓力，自己的問題要自己解決，加油」、「我也是長大後覺得活得很自在的人，但不要把女兒當成彌補的對象，妳現在就可以好好養自己、對自己好」。

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