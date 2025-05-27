狗狗咬電線又撥動蚊香釀火劫！害到鄰棟2戶　粗心夫妻下場曝

▲新北市汐止區一對夫妻任由犬隻亂咬電線致電器短路釀火災。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區南陽街發生一起火警，造成3戶人家遭火吞噬，其中還包括當地經營多年的知名老烘焙店。檢警調查後發現，起火點來自4樓一處堆放雜物並飼養多隻犬隻的空間，屋主夫妻明知犬隻未繫繩、易咬電線，又點蚊香驅蚊，卻疏於管理，最終釀成火災，士林地檢署偵結，依失火燒燬現有人所在建築物罪起訴。

根據調查，黃、湯夫妻為該建物4樓的所有權人及實際使用人，平時在樓層內飼養多隻犬隻，卻未加設柵欄或繫繩，放任其在屋內自由活動，且堆放大量雜物。2024年2月14日傍晚，犬隻疑似啃咬電源線並撥動蚊香，導致短路起火，引燃周邊可燃物，火勢迅速延燒，不僅自家4樓付之一炬，還波及鄰棟3、4樓住戶，連帶經營多年的老字號烘焙坊辦公室也遭殃。

新北市消防局指出，趕抵現場搶救，動員消防車輛51輛、人力160人，由副大隊長親自指揮，至9時07分控制火勢、10時14分完全撲滅，所幸無人傷亡。火勢最終燃燒4樓並延燒至隔壁1戶3、4樓，總面積達675平方公尺。

根據火災鑑定報告，起火點位於該建物4樓倉庫東北角，現場可見電風扇與電暖器設備，電源線有明顯熔損，無法排除電器因素所引起之可能性，新北市消防局火災原因調查書亦支持此判斷。

黃男面對調查時坦言，樓層確實飼養狗，沒有綁繩或關籠，也堆置雜物。湯女亦供稱，事發前半小時才剛為狗點蚊香、開電風扇降溫，犬隻平日都在室內自由活動，未加以圍控。

檢方認為，這對夫妻身為屋主與使用人，明知室內存在易燃物及電器設備，又放任犬隻活動且未妥善防範，依失火燒燬現有人所在建築物罪嫌起訴。