美女前主播臉書「違反誠信原則」被停權：15年回憶沒了

▲蕭彤雯去年公開瘦身成果。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美女前主播蕭彤雯26日臉書被吳預警停權，臉書給的理由是「違反誠信原則」。蕭彤雯26日晚間透過臉書粉專其他管理者發文：「滿滿回憶的帳號就這樣被停權。」

蕭彤雯26日向《ETtoday新聞雲》記者透露，從25日晚上開始，就陸續有朋友表示，自己的帳號被停權，有親子部落客、也有一般的私人帳號，原因都是「違反誠信原則」；沒想到，26日中午她才回覆完網友留言，正要發文時就突然被鎖。

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蕭彤雯26日晚間在臉書粉專請其他管理者代PO文「有個悲傷的消息跟大家報告」。表示臉書帳號今天（26日）中午突然被停權了！上一秒我還在回覆粉絲留言，下一秒我要貼文時，就發現被鎖了，理由是違反「帳號誠信」的規定。」

蕭彤雯表示什麼也沒做，「我的私人帳號也是用真人照片，看起來也完全沒有假帳號的疑慮。」、「總之我照臉書給的選擇進行申訴，上傳了自拍照及身分證，不到三分鐘就收到回覆『「審查未通過，帳號被停用，且無法要求再次審查。』」

臉書回應也讓蕭彤雯傻眼表示「用了超過15年、有著滿滿生活記錄及與孩子們回憶的臉書帳號，就這樣被停權！也連帶讓我無法登入粉專（目前是請其他管理者代po）。」

「現在我正在嘗試其他方式申訴，但看起來是曠日廢時且不一定有用，只是也不能不試。如果這裡有朋友有其他管道能幫幫我，真的拜託了～」