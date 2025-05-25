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「國家兒童未來館」願景館開館　大片綠地+首展「秘密基地」開放

▲▼「國家兒童未來館願景館」開館，邀孩童加入兒未館的設計和想像。（圖／文化部）

▲「國家兒童未來館願景館」開館，邀孩童加入兒未館的設計和想像。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

預定地位於新北市新板特區的「國家兒童未來館」預計在2030年完工，為了讓兒未館在此時就能陪伴孩子成長，並在建築設計過程，加入孩子的意見與想像，文化部長李遠特別提出設立「願景館」的規劃，即日起正式開館啟用，除了有大片綠地，首展「秘密基地」也邀孩子一起加入規劃。

「國家兒童未來館願景館」在行政院支持下開館，行政院長卓榮泰表示，「願景館小一點沒關係，未來的願景很大就好」，兒未館代表著國家對於兒童主體性及兒童公共參與，更往上走了一層樓。期許在完工前，兒未館能隨著社會的進展，如同火車般，停靠每個站，吸取各種經驗，一步一步的落實完成。

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▲▼「國家兒童未來館願景館」開館，邀孩童加入兒未館的設計和想像。（圖／文化部）

▲願景館開幕首展以「我跟大家說一個秘密」為主題。（圖／文化部）

願景館作為開館前與兒童、社會持續溝通的場域，開幕首展以「我跟大家說一個秘密」為主題，藉由兒童對於「秘密」的想像與好奇，由一個「想與所有人分享的秘密是什麼？」帶領大家一步步的探索兒未館的建築秘密，並要請一起參與「秘密基地」的規劃與設計，鼓勵孩子們認識建築師伊東豊雄的設計，並一起加入想像、參與設計。

展覽以外，願景館的館內外都將成為兒童探索的空間，除了持續辦理包含表意、創作、建築、等各類參與式工作坊，基地裡大片的綠地、樹林，也成為兒童參與及創造冒險遊戲的空間。

▲▼「國家兒童未來館願景館」開館，邀孩童加入兒未館的設計和想像。（圖／文化部）

▲「國家兒童未來館願景館」開館，邀孩童加入兒未館的設計和想像。（圖／文化部）

文化部長李遠則說，建築師伊東豊雄對於兒未館的設計，一直希望能夠加入「兒童參與」，兒童想要什麼，隨時把計畫給他，他就修正，正因為這樣的理念，也因為自己實在不想讓孩子們等待那麼久，所以文化部利用一個既有的建築，打造成願景館。

李遠認為，期待及過程，比結果更重要，在願景館裡孩子們可以從期待，到開始了解兒未館，甚至實際參與設計。或許有一天長大的孩子經過兒未館，看見他曾經參與設計的建築蓋好了，或者他種下的一棵樹移植到館裡了，他會告訴他的下一代說，「這是我小時候種的樹」。這就是為什麼要先有一個願景館的原因，因為即使只是一個小小的空間，卻可以帶來非常多的夢想與期待。

新北市長侯友宜表示，位在新北新板特區的這塊精華土地，能夠規劃成為國家兒童未來館，受益最多的絕對是新北市民。兒未館同時扮演著繁榮地方的重要角色，因此新北市政府絕對有責任把這裡做得更到位，承諾新北市一定會盡全力協助，儘速完成建造核發及都市計畫審議等工作，讓兒未館明年可以正式開工動土。

美國華盛頓國家兒童博物館顧問潔西卡・哈維，以國際兒童博物館的一員身份提到，兒童博物館與其他文化機構最大的差異，在於是「遊戲」與「學習」緊密連結的場所，在兒童博物館裡，會將兒童視為充滿好奇且有能力的個體，培養具備批判的思維，並且賦予兒童高度的自主權。

她相信台灣的國家兒童未來館，將成為一座反映台灣兒童獨特夢想及需求的博物館，並且成為兒童的照顧者及大眾齊聚一堂，一起遊戲、一起學習，共同想像更美好未來的地方。

▲▼「國家兒童未來館願景館」開館，邀孩童加入兒未館的設計和想像。（圖／文化部）

▲▼「國家兒童未來館願景館」開館，邀孩童加入兒未館的設計和想像。（圖／文化部）

▲▼「國家兒童未來館願景館」開館，邀孩童加入兒未館的設計和想像。（圖／文化部）

文化部表示，國家兒童未來館是台灣首座專屬兒童的博物館，在建築規劃之初，就一直以「兒童」為核心理念，展開一連串的工作坊，期盼藉由兒童參與的過程，將兒童的需求及對未來的想像，落實於建築及軟體規劃中。

同時也陸續透過軟體資源研究、座談會，以及前兩日剛辦理的「國際兒童博物館交流論壇」等，進行國際案例與展示規劃研究、社會溝通，國內外兒童博物館專家學者與實務工作人員交流，持續充實兒未館軟硬體建構的各種可能。

文化部表示，期盼在兒未館正式完工前，現在的孩子就有機會提早體驗建築師伊東豊雄「森林中的兒童之城」、「將自然與建築融合」的建築核心理念，並與兒未館一起「長大」，一起實踐心中想像的兒童未來館。

國家兒童未來館願景館
地址：新北市板橋區漢生東路64號
開放時間：每周六、週日10:00-16:30
（每週三為團體預約日，逢國定假日、政府公告的天然災害停止上班日或活動，則另於官網公告）。

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