日本遊樂園將歸還4隻貓熊！　中國是否再出借…陸外交部回應

▲日本和歌山縣4隻大熊貓將送返中國。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日本和歌山縣冒險世界遊樂園近日發布消息稱，園內目前飼養的4隻大貓熊「良濱、結濱、彩濱、楓濱」將於6月28日送返中國。屆時全日本將會只剩下，東京上野動物園內的2隻大貓熊。對於中國未來是否將再次出借大貓熊給日本，中國外交部也對此做出回應。

中國外交部發言人毛寧26日在舉行例行記者會上，被一名東京電視台的記者提問。記者表示，「日本和歌山縣冒險世界遊樂園內，目前飼養的4隻大貓熊從日本返回中國的日期已經確定，外交部能否進一步介紹情況？未來有沒有租借新的大貓熊，給日本的計畫？」

毛寧表示，「旅居日本的大貓熊一直深受日本民眾的喜愛，長期以來，中日雙方在大貓熊的飼養繁殖、科學研究、技術交流、公眾教育等方面，也取得了很多的積極的合作成果。」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧說道，「根據中日雙方簽署的合作協議，現在旅居日本的大貓熊良濱及其三隻幼崽，將於今年6月啟程返回，我們感謝日本合作方，一直以來對牠們的悉心照料，也歡迎日本朋友常常到中國來看望他們。」毛寧對於提問未做出正面回應。

24歲旅日大貓熊良濱將回中國安享晚年，此次送返的4隻大貓熊是被譽為「中日友好特使」的著名旅日大熊貓「永明」的妻女，分別是現年24歲的媽媽「良濱」，8歲的「結濱」、6歲的「彩濱」、4歲「楓濱」。

園方先前介紹，由於日中大貓熊合作保護計畫將於今年8月到期，為減輕大貓熊在運輸過程中的身體負擔，雙方商定在氣溫相對涼爽的6月完成轉移。