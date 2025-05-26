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台北市抽驗20件進口豬肉　均未檢出「萊克多巴胺」

▲GDP,超市,豬肉,價格。（圖／CFP）

▲北市衛生局抽驗進口豬肉均符合規定。（示意圖／CFP）

生活中心／台北報導

台北市衛生局為強化市售豬肉安全監測，於5月6日即啟動「進口豬肉抽驗專案」，針對轄內超市、量販店及餐飲業等販售通路進行抽驗，共檢驗20件進口豬肉產品，檢驗乙型受體素21項（含萊克多巴胺），今天公布檢驗結果「均未檢出」，皆符合規定。

衛福部食藥署4月29日及5月5日公布3批自澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺（0.001、0.002及0.003 ppm），雖均未超過我國法定限量標準（0.01 ppm），北市衛生局隨即啟動「進口豬肉抽驗專案」，今天公布20件抽驗肉品均未檢出萊克多巴胺或其他乙型受體素。

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台北市衛生局強調，進口豬肉之安全首重邊境源頭管理，衛生局亦持續落實後市場品質監測及原產地標示查核，並依風險管理原則滾動調整抽驗策略，倘查有產品不符規定、未標示或標示不實情形，將從嚴處辦，絕不寬貸。

衛生局指出，若檢出不符動物用藥殘留標準，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，可處6萬至2億元罰鍰；若產品未依規定標示，包裝食品違反食品安全衛生管理法第22條，散裝食品違反同法第25條，可處3萬元至300萬元罰鍰；若原產地標示不實，則違反食品安全衛生管理法第28條第1項，可處4萬元至400萬元罰鍰。

台北市衛生局呼籲食品業者應善盡食安把關責任，確保供應豬肉產品符合動物用藥殘留標準，並依規定標示可食部位之原料原產地，以維護消費者知情權與健康安全，共同打造安心消費環境。

本次抽驗結果已公開於「台北市食材登錄平台進口豬肉專區」之「肉品稽查抽驗專區」。消費者若有食品安全疑慮，歡迎電洽台北市民當家熱線1999（外縣市撥 02-27208889轉7079）或上網查詢。

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