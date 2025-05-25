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一路睡進公司？男「賴床騎機車」狂飆　網笑：夢想工作狀態

一名男子趴在床墊上騎機車，姿勢相當特殊，引起網友熱烈討論。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

誰說上班不能打瞌睡還準時到？泰國一名男子用行動證明「通勤可以很舒適」，他直接將床墊搬上機車，整個人趴著騎，一路「睡進公司」，這段影片瞬間爆紅，讓全球網友看傻眼。

這段在社群平台上瘋傳的影片，目前累積觀看次數已突破1100萬次，地點發生在泰國東北部的四色菊府。畫面中男子平趴在床墊上，臉朝下、雙手握緊機車把手，以一種「趴睡」般的姿態，奔馳街頭，絲毫不見緊張或慌亂，反而像是剛起床還在夢裡。

《星洲日報》報導，男子偶爾會調整一下睡姿，但始終穩穩掌握方向盤，網友笑稱，「他到底怎麼換檔？」、「如果真的睡著，是不是會直接睡進公司門口？」還有留言直戳打工族的心聲，「這是我夢想中的工作狀態，一邊上班一邊睡覺！」

至於這組「機車加床墊」的組合究竟是搞笑、懶人創意，還是為了避免屁股久坐酸痛，沒人說得準。但畫面實在太超現實，讓網友們忍不住一再重播，留言表示，「這不是在上班，是在演特技片吧！」

影片火速在臉書、抖音、X等平台上傳開來，獲得海內外媒體關注。身為創意摩托車改裝天堂的泰國，從移動小吃車、寵物客運到整套家具搬運車都有過，但這次「床騎上路」的新招數還是頭一遭。

雖然目前當局尚未對這段奇景發表正式回應，不少網友也提醒，雖然有趣，但這樣的騎乘方式仍可能涉及交通安全疑慮，千萬別輕易模仿。

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