國內外廠商都拒投「地震海纜流標逾10次」　氣象署：AI布線更搶手

▲2024年全台地震分佈。（圖／取自氣象署網站）

記者周湘芸／台北報導

為提升南部外海地震預報能力，中央氣象署曾規劃建置800公里海纜，受限於原物料調漲，計劃縮減為200公里，目標2028年完工，但氣象署透露，日本NEC海底電纜大廠考量國際地緣政治及限縮國外市場，不願投標此計劃，國內又因西部風力發電電纜商機較大，整項計劃至今已流標10多次。

根據氣象署統計，去年有感地震次數達2180次，其中，花蓮有感地震達1934次，嘉南地區有124次，台東也有69次。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，台灣地震分佈以東部最為密集，因此早年優先於東部佈設海纜，南部則有馬尼拉海溝可能衍生的海嘯風險，因此規劃200公里長海纜，可縮短地震及海嘯預警時間。

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吳健富說明，台灣西南部有一處馬尼拉海溝，若發生地震將引發大範圍海嘯，在沒有海纜的情況下，透過太平洋海嘯中心需10多分鐘才能接收到海嘯消息，若建置海纜約可省下15分鐘。一般來說，若發生海嘯最重要就是先往高處爬，因此省下一定時間對南部地區民眾至關重要。

吳健富指出，台灣東部外海從宜蘭頭城到屏東枋寮已分3階段建置完成700多公里海纜，過去曾規劃2024年前在南部海域設置800公里海纜及6座海底監測站，但受限於經費及地緣政治，縮減為200公里，並於海纜沿線設置3座海底地震觀測站，預估經費約20億元。

他表示，目前國際建置國際地震觀測海纜的大廠分別為日本NEC、美國L3、法國ASN。2019年起受原物料上漲、AI大廠佈設海纜等商業需求提高，廠商及船隻都紛紛轉移，其中，日本NEC因國內對災害商機逐漸重視，近年開始對國外市場收手，加上南海地緣政治等因素，儘管氣象署多次邀請其投標，對方仍表達無意願。

另外，吳健富指出，考量都會區因人為波動，加上白天及夜晚預報差異，氣象署規劃於西部人口密集縣市挖深井架設儀器，讓預報資訊更為準確，今年將完成台中市客製化地震預警系統，為全台最後一站。至於東半部則規劃持續增加山區測站密度，以增加地震預警時間及準確度。