甲骨文擬砸1.2兆元採購輝達晶片　用於OpenAI資料中心

▲甲骨文預計斥資約400億美元，大手筆採購輝達最新的GB200高階AI晶片。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《金融時報》報導，美國雲端服務大廠甲骨文（Oracle）預計斥資約400億美元（約台幣1.2兆元），大手筆採購輝達（Nvidia）最新的GB200高階AI晶片，以支援OpenAI在德州建置的大型資料中心。

報導指出，OpenAI即將在德州阿比林（Abilene）新建的資料中心，是由美國首屈一指人工智慧（AI）公司領導的「星際之門計畫」（Stargate Project）一部分，旨在強化美國在全球AI產業中的影響力。

報導指出，甲骨文預計採購約40萬顆輝達晶片，並將這些運算資源租賃給OpenAI使用，幫助其處理龐大的AI模型訓練與推論需求。該資料中心預計最快將在2026年中全面上線，甲骨文也已簽下15年長期租約。

報導補充，這項計畫的主要融資來自摩根大通（JPMorgan），共提供96億美元的兩筆貸款；資料中心的地主Crusoe與美國投資機構藍貓頭鷹資本（Blue Owl Capital）則投資了約50億美元現金。

OpenAI過去仰賴微軟（Microsoft）提供雲端資源，但隨著ChatGPT需求暴增，其電力與算力早已供不應求。透過與甲骨文合作，OpenAI可望擺脫對單一廠商的高度依賴，獲得更穩定的資源支援。

對甲骨文而言，此案也象徵著搶攻AI雲端市場的關鍵一步。過去在雲服務領域落後微軟、亞馬遜與Google（Alphabet）等對手的甲骨文，藉由這波投資可望大舉提升運算能量，縮短與對手差距。

值得一提的是，OpenAI、甲骨文與輝達也正在阿拉伯聯合大公國（UAE）合作打造另一座巨型AI資料中心，初步預估將採用超過10萬顆輝達晶片，並預計於2026年啟用第一階段設施，全球AI軍備競賽戰火恐將持續延燒。