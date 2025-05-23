75歲高雄阿北機車兜風「騎到沒油」屏東迷路　東港警助團圓

▲東港警分局員警助胡男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

75歲高雄胡姓男子，深夜在台27線屏東縣新園路段徒步推車，熱心民眾看到報警，東港警分局員警獲報趕往處理，發現他迷路，且已整天未進食，立即載返所內協助果腹並查證身份，連絡家屬帶回，讓家屬很感激。

東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳、楊濟謙於日前夜間23時許獲報，新園鄉台27線道路有一名男子徒步推著機車疑似迷途，員警獲報趕往處理。

警方到場問他要去哪？他向警方表示，一早騎車出門兜風，一路騎到沒油，就繼續推著機車行走，並向警方表示一整天沒吃東西，肚子很餓；經查詢他是75歲胡姓男子，並被高雄市所通報失蹤人口，立即先載返所內連繫家屬，並提供礦泉水、麵包、豆漿先讓他果腹。

家屬從高雄市至興龍派出所，向警方表示父親有失智症，於早上趁家人不注意下獨自騎乘機車外出；全家人找尋父親未果後，趕緊至住家鄰近派出所報案失蹤協尋，所幸東港警尋獲父親，家屬很感謝警方的幫忙。

東港警分局呼籲，為了避免類似事件發生，儘量減少長者或身心狀況不佳的親屬單獨出門；也可以幫長者配戴愛心手鍊或是於平常穿著的衣物縫貼連絡方式，俾利警方得以第一時間發現盡速聯繫到家