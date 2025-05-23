三峽車禍受傷學生「還有6人住院」　最新病況一次看

▲三峽車禍造成3死12傷。圖為志工整理現場悼念物。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

新北三峽區19日發生嚴重車禍，釀3死12傷慘劇。新北教育局表示，截至今日中午12時為止，三峽國中受傷7名學生當中，1人在加護病房，5人在普通病房，1人已經出院。教育局持續每日密切關注傷者復原情況，並由市府及教育局、學校團隊一對一陪伴家屬，即時提供必要協助與陪伴，包含心理輔導、學業協助等。

新北三峽19日發生嚴重車禍，78歲余姓老翁駕車衝撞導致3死、12傷，其中三峽國中學生有2死、7傷，三峽國中也針對2名罹難學生設立追思小站，表達最深哀思，另對7名住院學生設立集氣小站，為傷者祈福，盼望早日康復重返校園。

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▲三峽車禍造成三峽國中7傷，今天有1人出院，仍有6人住院。（圖／新北教育局提供）

新北教育局也公布三峽事故受傷學生最新傷勢情形。截至今天中午12時為止，三峽國中受傷7名學生當中，1人仍在加護病房，5人在普通病房，另有1人出院。

新北教育局表示，將持續每天密切關注傷者復原情況，並由市府及教育局、學校團隊一對一陪伴家屬，即時提供必要協助與陪伴，包含心理輔導、學業協助等。感謝醫療團隊盡心竭力專業照護傷者，感謝社會各界的關懷與祝福，溫柔陪伴孩子穩定復原，再次感謝各界體諒與配合。