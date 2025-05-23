百年鎮殿之寶鯊魚劍遭竊！神明震怒示警：「子難養護」恐招災厄

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義縣太保市魚寮保安宮驚傳法器遭竊事件！宮內擺放超過百年的鎮殿之寶「鯊魚劍」近日不翼而飛，震驚地方信眾。該劍以珍稀保育海洋生物「鋸鰩」吻部打造而成，除歷史悠久外，所蘊藏的宗教意涵更為重要，初估價值約十萬元。神明近日更降旨示警「子難養護」，表示此劍非凡人可擁有，呼籲竊賊儘速歸還。

▲嘉義縣太保市魚寮保安宮近日法器「鯊魚劍」遭竊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

保安宮主祀三山國王，廟宇歷史可追溯至明末清初，而鯊魚劍則至少超過百年歷史。據廟方人員敘述，事件發生在5月10日下午2時許，一名男子走進廟中並四處張望。起初因廟內尚有其他香客，男子便先行離開。待香客陸續離去後，他再度折返，翻越超過兩公尺高的柵門，偷走兩把鯊魚劍。得手後若無其事的用廟裡的牛皮紙將劍包好，隨即走出廟外搭乘計程車離去。

據了解，失竊的鯊魚劍為早年乩童所持「五寶法器」之一，材質特殊且製作年代久遠，且「鋸鰩」為瀕危保育物種，現已禁止捕撈與交易，因此該劍更具歷史與宗教涵意，初估價值在十萬元左右。

鐘姓廟方管理人表示，神明近日降旨「魚寮云云，守眾生，保安鎮守，一甲子，三山遺失，鯊魚劍，國王憂憂，聖靈器，子難養護，勿私念，速速歸回，日鎮罡」。強調「鯊魚劍」擁有鎮煞辟邪之力，非一般人所能駕馭，「子難養護」意指持有此劍恐招災厄，呼籲竊賊勿心存僥倖，儘速將法器歸還寺廟，以免衍生後患。