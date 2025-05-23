北竿機場施工竟要7年　知情人士揭內幕

▲北竿機場擴建施工黑暗期長達7年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

馬祖北竿機場擴建工程正在進行第一期準備工作，立院交通委員會15日特地到當地考察、參加說明會，地方仍對擴建期間長達7年3個月有疑慮、盼有足夠配套。前政府人士向本刊指出，若北竿機場擴建結果，仍無法取代南竿機場成為區域機場，倒不如從改善起降條件著手，簡化工程、縮短影響時長，把剩餘的錢拿來補貼機場關場無法如期離開的受影響旅客，這些補助最終仍會化為觀光收入嘉惠北竿居民。

這名熟悉公共建設的前政府人士指出，在馬祖大橋興建變數高的情況下，花200多億元去改善北竿機場，只不過是現狀的稍微升級、改善機場安全問題，無法取代南竿機場功能成為區域機場，其工程經濟效益不高，這是國家資源使用效益問題，需要當政者花時間好好了解。

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他說，提升機場安全的方案很多，或許可以只做一部分工程，不必花200多億元蓋7年，省下來錢就純粹用在支持地方觀光，例如用剩餘經費成立一個地方發展基金，光靠孳息就很多，機場關場飛機不能飛的時候，就用這個基金來補助受關場影響的遊客，最後一樣會回歸振興北竿地方。

民進黨不分區立委陳培瑜則告訴本刊，疫情帶來國旅紅利的期間，馬祖一度迎來觀光榮景，但國門開放後，馬祖地方民眾對觀光下滑焦慮，寄託在機場改建議題；但若整體環境仍不足以吸引觀光客，那馬祖無限的觀光潛力仍無法被世界看見，希望交通部、連江縣府以五到十年的維度來思考如何提升整體觀光產業。



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