　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北竿機場施工竟要7年　知情人士揭內幕

北竿機場擴建施工黑暗期長達7年。（翻攝國家文化記憶庫官網）

▲北竿機場擴建施工黑暗期長達7年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

馬祖北竿機場擴建工程正在進行第一期準備工作，立院交通委員會15日特地到當地考察、參加說明會，地方仍對擴建期間長達7年3個月有疑慮、盼有足夠配套。前政府人士向本刊指出，若北竿機場擴建結果，仍無法取代南竿機場成為區域機場，倒不如從改善起降條件著手，簡化工程、縮短影響時長，把剩餘的錢拿來補貼機場關場無法如期離開的受影響旅客，這些補助最終仍會化為觀光收入嘉惠北竿居民。

這名熟悉公共建設的前政府人士指出，在馬祖大橋興建變數高的情況下，花200多億元去改善北竿機場，只不過是現狀的稍微升級、改善機場安全問題，無法取代南竿機場功能成為區域機場，其工程經濟效益不高，這是國家資源使用效益問題，需要當政者花時間好好了解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，提升機場安全的方案很多，或許可以只做一部分工程，不必花200多億元蓋7年，省下來錢就純粹用在支持地方觀光，例如用剩餘經費成立一個地方發展基金，光靠孳息就很多，機場關場飛機不能飛的時候，就用這個基金來補助受關場影響的遊客，最後一樣會回歸振興北竿地方。

民進黨不分區立委陳培瑜則告訴本刊，疫情帶來國旅紅利的期間，馬祖一度迎來觀光榮景，但國門開放後，馬祖地方民眾對觀光下滑焦慮，寄託在機場改建議題；但若整體環境仍不足以吸引觀光客，那馬祖無限的觀光潛力仍無法被世界看見，希望交通部、連江縣府以五到十年的維度來思考如何提升整體觀光產業。


更多鏡週刊報導
北竿機場雜音多2／馬祖大橋連結南北竿　3原因導致興建不確定高
中央統刪地方補助款25%　藍委開轟用人民福祉做政治鬥爭
中檢修復式司法執行居冠　資深促進者分享成功案例

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電行李箱曝光！實體細節美到哭　網路代購飆近50萬
餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音
吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」　竟慘賠百萬
28歲英女遊土耳其隔天離奇病逝　回國驗屍才知「心臟整顆不見」
「家寧4分鐘聲明」3句話解決　網友按讚數多4.7倍
10縣市熱炸38℃　明變天！4縣市轉涼有雨
「又大又美」法案通過恐惡化債務　美股微跌、台積電ADR漲2.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1類食物常吃恐增失智風險　醫示警：小孩恐會智商變低

路邊都違停！駕駛跨雙黃線閃避挨罰900元　無奈嘆：不跨怎麼過？

韓國惡質超商！　旅韓達人發現交通卡比人貴1000元

家寧4分鐘聲明被嫌長　網友3句話解決獲8千讚！按讚數多4.7倍

北竿機場施工竟要7年　知情人士揭內幕

餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音

今晴熱38℃「明驟變轉涼雷雨」　端午連假天氣出爐

氣象專家：未來7天有2波梅雨鋒面襲擊　影響劇烈

10縣市熱炸38℃　明變天！4縣市轉涼有雨

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【秒收包包閃人！】葉丙成演講突遭4連問　現場氣氛火爆

【電閃雷鳴】大雷雨夜襲北北桃！

1類食物常吃恐增失智風險　醫示警：小孩恐會智商變低

路邊都違停！駕駛跨雙黃線閃避挨罰900元　無奈嘆：不跨怎麼過？

韓國惡質超商！　旅韓達人發現交通卡比人貴1000元

家寧4分鐘聲明被嫌長　網友3句話解決獲8千讚！按讚數多4.7倍

北竿機場施工竟要7年　知情人士揭內幕

餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音

今晴熱38℃「明驟變轉涼雷雨」　端午連假天氣出爐

氣象專家：未來7天有2波梅雨鋒面襲擊　影響劇烈

10縣市熱炸38℃　明變天！4縣市轉涼有雨

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

金馬男星只帶8千闖大陸！接不想演的戲「開價5倍」：收到酬勞忘記痛苦

夫拿走500萬牽手小三　妻被拋下扛債！不忍了直接離婚

陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著

1類食物常吃恐增失智風險　醫示警：小孩恐會智商變低

不只是造型！盤點梳頭的「5個好處」　減緩焦慮超有感

台積電行李箱曝光！實體細節美到哭　網路代購飆近50萬

TTE旅展今登場！旅行社優惠一覽　日本買1送1、李多慧共遊團開搶

路邊都違停！駕駛跨雙黃線閃避挨罰900元　無奈嘆：不跨怎麼過？

你的「投資情商」及格嗎？行為經濟學揭曉真相　情緒才是勝負關鍵

蔣公監製？　日本水族館「小魚逆流而上」11秒片爆紅

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

生活熱門新聞

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

即／大雷雨猛炸北北基桃！　板橋發布「二級淹水警戒」

486先生奉勸館長：哭哭啼啼像要垮台誰敢去儲值

黃仁勳離台前再訪愛店「三六食府」：炒得超好吃

最容易「第一次見面就暈船」的星座！猜猜自己有沒有上榜

餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音

快訊／北北基桃大雷雨夜襲「國家警報」響！8縣市豪大雨特報升級

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

10縣市熱炸38℃　明變天！4縣市轉涼有雨

鋒面要來了　「下最大」地區曝

半夜施工還停電6小時！民眾怒了　台電：縮短為2hrs

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝！

孫易磊壓制軟銀！監督驚：育成的？

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

更多

最夯影音

更多

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面