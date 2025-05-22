娛樂用掰掰？泰國擬限大麻為「醫療專用」　最快40天內上路

圖文／鏡週刊

泰國於近3年前將大麻除罪化後，全國掀起一波使用熱潮，但也伴隨政策反覆與監管混亂。如今泰國公共衛生部長宋薩．特普素丁（Somsak Thepsutin）宣布，大麻使用將進一步收緊，未來不論本國民眾或外籍人士，皆需持有醫療證明才可使用大麻，確保其僅被用於醫療用途。這項新規將在40天內由公共衛生部發布，可能成為大麻政策轉向「醫療專用」的重要轉捩點。

《曼谷郵報》報導，宋薩21日在曼谷的記者會上指出，當局將強化執法並要求政府機構密切監督，防止問題惡化。他說明，新規將要求所有大麻使用者出示醫療證明，而這些證明須由有牌專業醫師開立，包括西醫與泰國傳統醫學執業者，目的是遏止娛樂性使用氾濫，讓大麻回歸原本的醫療用途。

泰國傳統與替代醫學廳廳長頌勒．瓊薩瑪（Dr. Somlerk Jeungsmarn）進一步說明，未來可能要求大麻使用者證明自己罹患如癲癇、慢性頭痛、疼痛或失眠等疾病，並限制每人每月可使用劑量。他強調，若使用期限超過1個月，將不再視為醫療目的，違者恐面臨起訴，並透露當局正考慮是否將監禁納入懲罰手段。

這項舉措顯示，泰國政府試圖重新掌握對大麻產業與使用行為的控制權。事實上，自大麻除罪化以來，街頭出現大量大麻商店與娛樂性吸食者，引發社會爭議。原先推動大麻合法化的自豪黨（Bhumjaithai Party），主張將大麻打造為泰國經濟的新興產業；然而新上任的為泰黨政府則立場保守，傾向將大麻定位為醫療用途專用植物。

目前，一項由為泰政府提出的草案尚待國會審議，該草案規定大麻可用於醫療治療、研究、食品與化妝品製造，但對種植、銷售、進出口等行為都要求重新申請許可，否則將面臨高額罰款或徒刑。雖然草案已不再明確禁止娛樂性使用，但整體走向仍是收緊監管，未來大麻產業與使用者行為勢必受到更嚴格限制。

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