「再不去就遲到了」！三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

▲三峽車禍釀成3死12傷悲劇，有許多民眾自發性哀悼放置物資。（翻攝自江怡臻臉書）

圖文／鏡週刊

三峽重大車禍案傳來好消息！事故傷者之一的14歲劉姓女學生重傷昏迷數日後奇蹟甦醒，開口第一句話竟掛念著：「什麼時候要去學校？再不去就要遲到了。」

19日發生在新北市三峽的嚴重車禍造成3死12傷，其中多名學生傷勢嚴重，社會大眾為此震驚不已，也自發為傷者集氣祈福。

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如今，亞東醫院傳出振奮人心的消息——一名重傷的劉姓國三女學生甦醒後，竟表達對課業的思念，令人心疼。

據了解，劉姓女學生在事故中傷勢嚴重，送醫時右大腿骨折、嘴唇撕裂並口內出血、頭皮剝離，全身多處擦傷，情況一度危急。經醫療團隊連日搶救，目前已完成初步傷口處理並轉入加護病房觀察，病情趨於穩定。

讓人動容的是，女學生清醒後第一句話竟是：「我想去上學！」這句話讓陪伴多日、身心俱疲的家屬當場落淚。家屬也安慰她不要擔心學業，只要安心休養，早日康復，就能回到教室。

除劉姓女學生外，土城醫院也公布了其他受傷學生的治療進度。就讀國2的李姓男學生，因車禍造成骨折與頭部撕裂傷，日前已成功接受骨折復位手術，目前順利拔除呼吸管，預計近日轉入普通病房接受後續治療與心理輔導。

而3名送往土城醫院的學生中，狀況最危急的張姓女學生，當時到院前即無生命徵象，經搶救後恢復心跳，目前仍依賴維生系統支持，醫療團隊每日討論病情，全力搶救。另一名廖姓女學生腦部受創，也正在觀察治療中。

家屬表示，目前仍以孩子的治療為首要目標，對於求償與後續法律程序尚未進行討論。劉姓女學生的情況好轉，讓家人稍感寬慰，但仍不願透露過多細節，盼社會給予空間與祝福。



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