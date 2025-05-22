好事聯播網收聽破80萬人次　收聽率蟬聯12年全國第一

圖、文 / 好事聯播網

根據尼爾森於2025年4月公布的全台廣播收聽率調查報告，好事聯播網再度奪得全國收聽冠軍，連續12年穩坐收聽率第一寶座，全台收聽人次突破80萬次，展現出穩固的聽眾黏著度與品牌影響力。

▲好事聯播網再次榮登尼爾森收聽率調查全台第一。（圖／公關照。）

自開播以來，好事聯播網始終秉持「用好聲音陪伴大家」的初衷，帶給聽眾好音樂好聲音。從早晨輕鬆問候、提醒天氣變化；中午加油打氣、關心飲食健康；夜晚則成為下班路上的溫暖陪伴，就像朋友一樣貼心守候每一位聽眾。除了在空中用好聲音陪伴之外，好事聯播網每年還會定期舉辦大型音樂會，不只邀請眾多大咖實力、新生歌手現場演出，設置互動攤位增加參與感，更與多個公益團體攜手合作，號召大眾一同投入公益行動，將愛心延伸至社會每個角落。

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▲▼好事聯播網舉辦創意變裝比賽，邀請親子共同參與。（圖／公關照。）

▲音樂會現場擠滿人潮，互動攤位吸引眾多民眾駐足。（圖／公關照。）

展望未來，好事聯播網表示將會繼續用優質的節目、溫暖的聲音與聽眾互動，結合線上與線下活動，拓展更多元的陪伴形式，以穩健地步伐，堅守「用好聲音陪伴大家」的初心，與我們的城市一起呼吸，陪聽眾走得更遠、走得更廣，成為生活中的力量與希望。

