從慢經濟到快應變　台東辦理農業天然災害救助講習

▲台東縣政府21日舉辦「114年度農業天然災害查報救助行政作業講習」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升農業天然災害發生時的查報與救助效率，台東縣政府21日舉辦「114年度農業天然災害查報救助行政作業講習」，邀請全縣各鄉鎮市公所相關業務課長及承辦人員參與，透過實務講解與案例分享，加強第一線人員的災後應變能力與作業熟稔度。

這次講習由台東縣農業處主辦，農業處長許家豪與台東區農業改良場副場長盧柏松均到場致詞，感謝基層同仁長期投入農業防災工作的辛勞，也期勉各單位透過此次學習，進一步強化面對災害時的即時應變與協作機制。

台東縣長饒慶鈴指出，台東持續推動「慢經濟」，強調與土地、自然和諧共生的發展模式，其中農業正是關鍵支柱。然而在極端氣候日益頻繁的情況下，災害防治與應變能力成為不可忽視的環節。她期許中央與地方攜手合作，透過完善的查報機制與救助流程，為農民打造更具韌性的生產環境。

縣府農業處進一步說明，此次講習特別邀請農業部農糧署東區分署專家，就天然災害救助的法規、查報流程及實務操作進行詳細說明，協助各公所熟悉標準作業程序。講習內容也涵蓋縣府近年辦理災害救助的經驗整理，包括執行重點、常見問題以及跨機關合作需求，期望藉由知識傳承，強化中央與地方間的縱向聯繫與橫向協調，進一步提升行政效率。

農業處表示，感謝中央單位與地方公所長期合作無間，近期已共同啟動芒果與酪梨改良種的災害救助措施，協助農民減輕損失、穩定生產。未來也將持續透過教育訓練與實務演練，精進救助流程與整備能量，全面提升台東農業體系的應變與防災韌性。