　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從慢經濟到快應變　台東辦理農業天然災害救助講習

▲台東縣政府21日舉辦「114年度農業天然災害查報救助行政作業講習」。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣政府21日舉辦「114年度農業天然災害查報救助行政作業講習」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升農業天然災害發生時的查報與救助效率，台東縣政府21日舉辦「114年度農業天然災害查報救助行政作業講習」，邀請全縣各鄉鎮市公所相關業務課長及承辦人員參與，透過實務講解與案例分享，加強第一線人員的災後應變能力與作業熟稔度。

這次講習由台東縣農業處主辦，農業處長許家豪與台東區農業改良場副場長盧柏松均到場致詞，感謝基層同仁長期投入農業防災工作的辛勞，也期勉各單位透過此次學習，進一步強化面對災害時的即時應變與協作機制。

台東縣長饒慶鈴指出，台東持續推動「慢經濟」，強調與土地、自然和諧共生的發展模式，其中農業正是關鍵支柱。然而在極端氣候日益頻繁的情況下，災害防治與應變能力成為不可忽視的環節。她期許中央與地方攜手合作，透過完善的查報機制與救助流程，為農民打造更具韌性的生產環境。

縣府農業處進一步說明，此次講習特別邀請農業部農糧署東區分署專家，就天然災害救助的法規、查報流程及實務操作進行詳細說明，協助各公所熟悉標準作業程序。講習內容也涵蓋縣府近年辦理災害救助的經驗整理，包括執行重點、常見問題以及跨機關合作需求，期望藉由知識傳承，強化中央與地方間的縱向聯繫與橫向協調，進一步提升行政效率。

農業處表示，感謝中央單位與地方公所長期合作無間，近期已共同啟動芒果與酪梨改良種的災害救助措施，協助農民減輕損失、穩定生產。未來也將持續透過教育訓練與實務演練，精進救助流程與整備能量，全面提升台東農業體系的應變與防災韌性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊
命理師揪「黃子佼、孟耿如水火不容」　2月前預言被挖
國三女走出校外墜樓亡！　校方判國賠264萬
快訊／好消息！三峽車禍男童「拔管脫險」
易烊千璽睽違8年訪台！　「快閃趕場坎城」
快訊／黃仁勳「台南海鮮會館」包30桌犒賞員工　最愛菜色曝光
快訊／19歲高中女慘死！姊妹雙載遇致命右偏　倒地猛撞號誌箱亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從慢經濟到快應變　台東辦理農業天然災害救助講習

利稻警光山莊翻新啟用　最萌代言人「黃色小鵝」吸睛登場

玉山銀行攜手聖馬爾定醫院　 推動健康永續價值

筆尖與指尖共譜藝境　台東新生國中藝才班成果展演登場

虎科大與水利署簽合作意向書　打造北港溪永續水岸新典範

海巡署推118專線強化全民海防　檢舉走私偷渡最高獎金20萬

全運會倒數！「虎尾高鐵多功能田徑場」7月中可望啟用

全台首座海廢細分類場桃市7月啟用　張善政：打造綠色永續海洋

中央預算刪減波及地方　雲林補助款大縮水！衝擊縣政財務

台中東勢警發放「掛包警示燈」　守護長者安全行

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

【西門町槍響】警對空鳴槍！ 當街逮移動詐騙基地台

從慢經濟到快應變　台東辦理農業天然災害救助講習

利稻警光山莊翻新啟用　最萌代言人「黃色小鵝」吸睛登場

玉山銀行攜手聖馬爾定醫院　 推動健康永續價值

筆尖與指尖共譜藝境　台東新生國中藝才班成果展演登場

虎科大與水利署簽合作意向書　打造北港溪永續水岸新典範

海巡署推118專線強化全民海防　檢舉走私偷渡最高獎金20萬

全運會倒數！「虎尾高鐵多功能田徑場」7月中可望啟用

全台首座海廢細分類場桃市7月啟用　張善政：打造綠色永續海洋

中央預算刪減波及地方　雲林補助款大縮水！衝擊縣政財務

台中東勢警發放「掛包警示燈」　守護長者安全行

Daniel Wong聯名「小公雞」潮流印花機能服！孫賢佑男神同款K-WAY登場

命理師揪「黃子佼、孟耿如水火不容」　2月前預言被挖：會衰到70歲

舒淇抵達坎城鬆弛感私服引熱議！「拎29萬BV編織包」藏不住女神仙氣

林襄42公斤被說胖！本人自嘲「肥肉溢出」　練出6塊腹肌打臉酸民

「台灣飛人」劉錚變身奶爸　忙裡偷閒親臨PLG總冠軍G7觀戰

快訊／好消息！三峽車禍男童「拔管脫險」　另一童將動骨折手術

易烊千璽睽違8年訪台！喊想買伴手禮「快閃趕場坎城」　蔣勤勤笑聞純元皇后

國三女走出校外墜樓亡！3個半小時後才發現　校方判國賠264萬

從慢經濟到快應變　台東辦理農業天然災害救助講習

世壯運棒球賽選手資格與服裝規定惹議？北市體育局強調早已公告

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

地方熱門新聞

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

台東男子獨攀加拿山失聯　警消搜尋今晨尋獲

台南玉井再傳車禍男子駕車自撞搶救送醫

蜂群變龍捲！台南校園驚現黑雲捕蜂達人救場

山友大理石營地突發高山症　黑鷹吊掛送醫

端午連假來桃園二場館品藝術　香包免費送

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

北迴線和仁至崇德搶通　東正線單線雙向行車

台南九份子銷售中心臨時屋起火23車44人急撲救！

桃園多元輔導露營場合法化　新增地政士加入

國3關廟段工程車遭撞駕駛啟動輔助駕駛仍釀事故

花蓮新生兒祝福禮啟動　「媽媽寶寶袋」超實用

斗六市斥資1億打造人本通行網

端午送暖！勝安宮慰問台南消防英雄

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

全台有雨！　鋒面報到時間曝

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面