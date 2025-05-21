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美伊核談判恐因1關鍵分歧破裂！　伊朗最高領袖嗆：不抱期待

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）近日表態，對與美國就德黑蘭核子計畫進行談判是否能達成協議「不抱期待」，並批評華府提出的條件不切實際，令協商陷入僵局。

哈米尼在其官方網站上表示：「在（前總統）萊希（Ebrahim Raisi）任內就曾有間接協商，最終也沒有結果。現在我們也懷疑會有什麼結果，誰也無法預料未來會怎樣發展。」

針對美國要求伊朗不得自行濃縮鈾，哈米尼直言這是「重大錯誤」，並強調德黑蘭不會等待美方批准再行動。他更對美方談判代表放話，「別再講些無稽之談。」

關於濃縮鈾議題，美方至今釋出不同調訊息。雖然濃縮鈾可用作核電燃料，但若濃縮至高純度也可製造核武，具高度敏感性。伊朗則一貫主張，在聯合國《核不擴散條約》（NPT）框架下，擁有自行濃縮鈾的合法權利，且「無論如何都不會放棄」。

美國總統川普上周出訪中東時再度揚言，若伊朗拒簽核協議，不排除採取軍事行動，但並未明言是否接受伊朗擁有濃縮鈾能力。

不過，主導美方談判的特使威特科夫（Steve Witkoff）近日受訪時語氣強硬，表示美國「絕不會允許協議中保留哪怕1%的濃縮能力」。他透露，美方已向伊朗提出新的方案，盼能兼顧對方尊嚴與協議要求。

伊朗外交部副部長拉萬奇（Majid Takht Ravanchi）透過伊朗親官方媒體Nour News指出，若華府堅持伊朗完全放棄濃縮，協議「根本不可能有任何進展」。

伊美雙方本月初已在阿曼舉行第四輪間接會談，討論限制伊朗核計畫、換取制裁鬆綁，但伊朗外交部坦言會談「相當艱難」。

威特科夫表示，下一輪談判可能本周在歐洲登場，「我們希望能產生一些實質的正面成果」。伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）則透露，已接獲下一輪談判的邀請日期，但德黑蘭尚未決定是否參與。對談判進展的評估，他半開玩笑地說：「我們雙方還在拉扯當中。」
記者張靖榕／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）近日表態，對與美國就德黑蘭核子計畫進行談判是否能達成協議「不抱期待」，並批評華府提出的條件不切實際，令協商陷入僵局。

哈米尼在其官方網站上表示：「在（前總統）萊希（Ebrahim Raisi）任內就曾有間接協商，最終也沒有結果。現在我們也懷疑會有什麼結果，誰也無法預料未來會怎樣發展。」

針對美國要求伊朗不得自行濃縮鈾，哈米尼直言這是「重大錯誤」，並強調德黑蘭不會等待美方批准再行動。他更對美方談判代表放話，「別再講些無稽之談。」

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不過，主導美方談判的特使威特科夫（Steve Witkoff）近日受訪時語氣強硬，表示美國「絕不會允許協議中保留哪怕1%的濃縮能力」。他透露，美方已向伊朗提出新的方案，盼能兼顧對方尊嚴與協議要求。

伊朗外交部副部長拉萬奇（Majid Takht Ravanchi）透過伊朗親官方媒體Nour News指出，若華府堅持伊朗完全放棄濃縮，協議「根本不可能有任何進展」。

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