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歐陽娜娜爆「國籍遭註銷」終身不能入境　事實查核中心出手了

▲歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

▲網傳「歐陽娜娜遭註銷國籍，終身不得入境台灣」是虛構的假消息。（圖／翻攝微博）

記者柯沛辰／綜合報導

陸委會近日查核配合中共宣傳言論的台灣藝人，並將歐陽娜娜列為重點查核對象。如今網路上有影片聲稱，台灣政府已註銷歐陽娜娜的國籍，並祭出終身不得入境處分。對此，台灣事實查核中心證實，「這是虛構的假訊息。」

YouTube帳號「周憶清」16日發布影片稱，「台灣當局宣布取消歐陽娜娜中華民國國籍，終生不得入境台灣！歐陽娜娜恬不知恥嘴硬：我不後悔，台灣就是中國的一個省，終有一天我會隨解放軍再回來的！」。隨後，影片在臉書、Threads等社群平台流傳。

▲▼歐陽娜娜爆「國籍遭註銷」終身不能入境　事實查核中心出手了。（圖／台灣事實查核中心）

▲身分不明帳號傳播「台美正式建交」、「歐陽娜娜遭取消國籍」等假資訊。（圖／台灣事實查核中心）

事實上，陸委會近日指出，針對少數藝人配合中共消滅中華民國主權、鼓吹武力對台或宣揚武統，已逾越台灣社會紅線，將會同文化部依違反兩岸條例第33條之1規定查處，若未經許可與中國大陸黨政軍機關合作，涉及對台政治工作，可處新台幣10萬元以上、最高50萬元罰鍰，並不會撤銷國籍。

檢視現行國籍法關於喪失國籍規定，並未包含因特定言論可取消國人國籍。為此，陸委會17日澄清，網傳影片宣稱政府對藝人進行國籍註銷或終生禁止入境的處分，相關內容涉及偽造並非事實。

台灣事實查核中心表示，YouTube帳號「周憶清」大頭照經以圖搜圖，確認是盜用一位韓國網紅的照片。此外，網傳影片沒有引用任何官方消息來源，也不是自行採訪內容。該帳號另一篇5月15日發布的「台美正式建交」影片，先前也已被查核中心查證為假訊息。

▼歐陽娜娜轉發央視貼文稱「中國台灣省」，陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」。（圖／翻攝微博）

▲▼歐陽娜娜、張韶涵發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」。（圖／翻攝微博）

 
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