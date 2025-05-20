喝對牛奶才能補對營養！營養師揭密「4大乳品」真相

▲你是不是常常搞不懂「鮮乳」、「保久乳」、「長效乳」、「還原奶」之間的差別。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

你是不是也曾站在超市的牛奶區前，一頭霧水地看著「鮮乳」、「保久乳」、「長效乳」、「還原奶」這些名字，不知道該選哪一瓶？看起來都像牛奶，喝起來也差不多，但其實營養價值與製程差很大！營養師張語希在粉專揭密「4大乳品」真相，幫大家一次搞懂這些乳品的差別！

她說，如果你追求新鮮與營養，選「鮮乳」就對了！這種牛奶是用低溫巴氏殺菌處理，保存期約14天，營養成分保留得最完整，蛋白質、鈣、B群、乳糖通通都有，風味也最自然，尤其家裡有學齡兒童、或平常有喝牛奶習慣的大人，想補鈣又想喝得健康，鮮乳絕對是首選。

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▲「鮮乳」、「保久乳」怎麼分，一張圖帶你看懂。（圖／翻攝自營養師張語粉專）



如果你常常牛奶喝不完、怕放壞，那可以選擇「長效乳」或「長效鮮乳」，它一樣是真牛奶，只是用超高壓或高溫短時間殺菌技術，保存期限可以拉長到30天以上，不加防腐劑也能安心喝，雖然有些微量營養素可能會少一點，但蛋白質和鈣還是有在，是懶人族或小家庭的好朋友。

想要更方便一點的，還有「保久乳」這個選項，它是用超高溫處理的，可以常溫放好幾個月，是備災、露營、居家囤貨的最佳拍檔。雖然味道沒有那麼濃醇、營養上略輸鮮乳，但基本的蛋白質和鈣質依然到位，緊急時喝也沒問題。

最容易誤會的，是外包裝看起來也像牛奶的「還原奶」，這種是用奶粉加水調回來的，雖然蛋白質還在，但營養完整度比較低，而且很多品牌會加香料、乳化劑等添加物，喝多了也不是太好。張語希提醒，如果成分表上寫的不是「100%生乳」，而是出現「奶粉、水、香料」這些，就可以判斷是還原奶，選購時要特別留意。

總結來說，挑牛奶就是「看懂標示最重要」！張語希建議，日常喝的就選鮮乳或長效乳，孩子要補鈣也以鮮乳為主；保久乳則當作家中備品隨時補充營養；而還原奶就當作偶爾選項，注意成分才喝得安心，下次到超市，不妨多花一分鐘看清楚標示，買到真正對身體好的牛奶，才能每天喝得營養、喝得放心！