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美式賣場超人氣洗髮露新品上市　網驚呼：「洗這罐之後，頭皮開始深呼吸！」

【企劃特輯】

初夏熱浪來襲，台灣的濕熱空氣容易讓頭皮長時間處於悶熱、出油的狀態，進而引發油脂分泌失衡、毛孔阻塞等問題。不少人即使每天洗頭，依然難以擺脫午後油膩、髮根扁塌的困擾，甚至可能出現頭皮異味或敏感不適。許多民眾都感到十分困擾。然而，近期有內行網友推薦一款隱藏版洗髮神物能洗淨頭皮、讓頭髮維持蓬鬆，驚喜分享：「之前講到落建就只想到生髮液，沒想到也有出洗髮精？？而且控油蓬鬆的效果也很好」

洗髮露,洗髮精,頭皮,頭髮,落建,生髮液（圖／品牌提供）

▲網友驚喜發現，知名品牌「落建」的頭皮洗髮露洗淨效果強、非常好用。

顛覆印象！網友驚呼：「落建這款洗髮露真的讓頭髮變得很蓬鬆！」
內行網友推薦「能維持一整天髮根蓬鬆、從根本解決頭皮問題」的神級好物，居然是知名抗落髮專家品牌「落建」推出的產品。提到落建，許多民眾往往會聯想到是有落髮困擾的人所使用的；然而，網友在實際使用「落建頭皮洗髮露」後，震驚表示：「我用到人生中油頭救星，就是落建洗髮精！！！」文章一發出就引發眾多網友認同分享：「我這種大油頭，夏天也愛洗落建，甚至可以多撐一天不洗頭」、「我已經洗超過2年了，可以保證夏天、冬天都可以撐的很好，用了絕對不會後悔，頭皮也很舒服，根本解決我多年頭皮扁塌的困擾」

洗髮露,洗髮精,頭皮,頭髮,落建,生髮液（圖／品牌提供）

▲網友分享使用落建洗髮露，控油效果好，使用前後髮根蓬鬆度對比強烈。

蓬鬆頭髮的秘密！微米泡沫+三大無添加，長期使用頭皮更健康
這款落建頭皮洗髮露之所以能帶來擄獲眾多民眾的蓬鬆感與清爽效果，關鍵就在於它的特殊配方。細緻微米泡沫能夠深入清潔毛孔，帶走多餘油脂和髒污，同時溫和洗淨，不破壞頭皮健康。此外，這款產品強調「三大無添加」，不含矽靈、色素與油蠟等容易堆積在毛孔的成分，減少頭皮負擔，讓髮根更清爽、維持蓬鬆髮型，適合長期使用調養頭皮，連敏感性頭皮也能使用！

全新大容量包裝美式賣場上市，超高CP值引發網友熱議！
近期有眼尖網友發現，這款網路好評如潮的洗髮神品在知名美式賣場推出大容量新包裝，讓消費者能以更超值的價格購入，再度引發網友熱議。有回購的網友表示：「去年黑五買過落建洗髮露，沒想到竟然超！好！用！現在竟然有900ml*2的組合」此外，更有愛用者加碼分享：「包裝好像也換了ㄟ！壓頭包裝更方便使用！」

洗髮露,洗髮精,頭皮,頭髮,落建,生髮液（圖／品牌提供）

▲網友分享落建洗髮露的超值大容量組合，目前在美式賣場就能買到。

洗髮露,洗髮精,頭皮,頭髮,落建,生髮液（圖／品牌提供）

▲美式賣場販售大容量壓頭式包裝，深受網友喜愛。

落建頭皮洗髮露憑藉高效清潔力、控油效果與蓬鬆感，成功顛覆大眾對「落建」品牌的刻板印象，成為越來越多人頭皮養護的首選；隨著超值大容量包裝的上市，更是令不少網友迫不及待想前往美式賣場囤貨，想對抗頭髮扁塌的民眾可以把握機會選購。

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