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台南失智婦獨自上山失聯！警義消摸黑搜尋　她倒臥山腳獲救

▲台南東山高原部落一名80歲林姓婦人獨自入山失聯，警消與義消夜間展開搜尋任務，並合力將其背下山送醫治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南東山高原部落一名80歲林姓婦人獨自入山失聯，警義消尋獲後，合力將其背下山送醫治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東山區18日下午發生一起疑似失智長者走失事件，一名80歲林姓婦人獨自入山工作後未歸，入夜仍無音訊，家屬焦急報案，東原消防分隊與義警、義消動員大規模搜尋，最終在山腳下尋獲倒臥路旁的林婦，幸好意識清楚、無明顯外傷，經緊急送醫後無大礙，虛驚一場。

據了解，林姓老婦疑似患有失智症，18日下午2時左右獨自前往高原里山區工作，未料日落後仍未返家。家屬遍尋不著，擔心其迷途失聯，傍晚向警方報案請求協尋。

▲台南東山高原部落一名80歲林姓婦人獨自入山失聯，警消與義消夜間展開搜尋任務，並合力將其背下山送醫治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）

東原消防分隊於當日晚間8時42分接獲通報，分隊長陳中和隨即率隊員蕭丞佑、林泰志、賴哲璋與役男李峻豪，並聯合14位義消前往山區展開搜尋。當時天色已暗，加上山區產業道路濕滑、雜草叢生，行動極為困難，搜救人員兵分兩路逐步搜尋。

▲台南東山高原部落一名80歲林姓婦人獨自入山失聯，警消與義消夜間展開搜尋任務，並合力將其背下山送醫治療。（圖／記者林東良翻攝，下同）
經過近兩小時不懈努力，終於在接近十方源咖啡附近約1公里處的山腳下，發現倒臥一旁的林婦。她身體虛弱無力，但意識清楚、無明顯外傷，搜救人員立即合力將其背至大馬路，由救護人員進行初步檢傷，後送柳營奇美醫院治療。

東原警分局與消防隊也呼籲，家中如有失智長者，應配戴愛心手鍊或手機定位裝置，並避免讓其單獨進入山區、溪邊等偏僻地帶，避免憾事發生。

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