分手還禮物險死！英女師被前男友連刺15刀　手抓刀自救撿回一命

▲25歲女教師與前男友分手，相約小巷子歸還禮物，但卻遭到對方持刀攻擊。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名25歲女教師與大學朋友相戀成為情侶，但女方後來結束戀情，並稱「我們只不過是朋友」，怎料男方無法接受，持刀連續刺她15次、甚至企圖勒斃，女子頸部、臉部、頭部受傷，性命垂危。這起攻擊事件發生在2024年2月，到了今年5月判決出爐，男子被判處入獄12年。

BBC報導，25歲女教師艾瑪柯克（Emma Kirk）2022年在大學認識男子馬修瓊斯（Matthew Jones），兩人成為非常好的朋友，在有過1、2次親密接觸後發展成戀人關係。兩人均擔任教師，到了2024年，艾瑪柯克選擇結束這段戀人關係，並稱「兩人只是朋友」，但馬修瓊斯仍不斷發訊息給她，甚至出現在她的工作地點。

到了2024年2月26日這天，艾瑪柯克為了歸還馬修瓊斯送的禮物，兩人相約在一處小巷見面，沒想到馬修瓊斯持刀反覆攻擊她的頸部、臉部、頭部，當時艾瑪柯克試圖全力反抗，直接伸手抓住刀子，導致手部多處受傷，據信她的兩側肺臟也被刺傷。在5名路人把馬修瓊斯拉開之後，艾瑪柯克才脫困，當時的她性命垂危，昏迷一周之久。

檢察官指出，當時馬修瓊斯瘋狂且殘忍攻擊女方，多次刺向她的頸部，若非女方奮力抵抗，加上其他人英勇相助，艾瑪柯克早已喪命。警方透過聲明表示，她的刀傷距離動脈相當近，能活下來可說是奇蹟。

事發後的這一年，艾瑪柯克因罹患創傷後壓力症候群（PTSD）以及憂鬱症，無法工作，並稱她當時以為她快要死了。馬修瓊斯則是承認蓄意傷害女方，不過否認有殺人意圖，在今年5月遭判刑12年。

▼法官判處馬修瓊斯12年刑期。（圖／翻攝自Avon and Somerset Police）