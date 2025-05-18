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21家教師會館、香客大樓等住所未登記　交部修法落日再延5年

▲高雄國軍英雄館。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄國軍英雄館。（圖／記者許宥孺攝）

記者周湘芸／台北報導

立法院今年1月三讀通過「發展觀光條例」修正案，國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所登記旅館業，再展延5年。交通部觀光署近日配合預告修正「旅館業管理規則」，國軍英雄館、香客大樓等12處特定場所取得旅館業登記期限，再展延至2030年1月21日，經統計約有21家需延期。

過去國軍英雄館、教師會館、香客大樓等場所因經營旅館業務，卻無須相關登記與管理，引發旅館業界不滿。立法院2015年修法，要求「非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者」，應納入旅館管理，並於2025年1月21日前完成旅館業登記。然而，截至期限屆滿前仍有許多單位未完成登記，立法院今年1月三讀通過再予以展延5年。

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配合「發展觀光條例」修正案，交通部近日也預告修正「旅館業管理規則」，國軍英雄館、教師會館、勞工育樂中心、林務局招待所、農業部森林遊樂區、青年活動中心、公教會館、警光會館、公私立學校實習旅館與會館、廟宇香客大樓及其他（農場、度假村、私人教育園區）等12類單位團體，原應於今年1月前取得旅館業登記，再展延5年至2030年1月21日。

觀光署指出，2015年起列管對象共有118家，截至今年初有9家已成功轉型旅宿業、16家依規費法收取費用、7家轉作其他用途、31家放棄經營、33家有意持續經營但無證照、22家尚未定案。而33家有意願業者當中，有21家需延期。

觀光署表示，此案為配合發展觀光條例修正條文，自公告隔日起14日內，有意見者均可陳述意見或洽詢。

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