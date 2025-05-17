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世壯運送中國製贈品還要工讀生撕標籤？　官方回嗆：誤導視聽

▲▼世壯運又遭爆料開幕禮包袋是中國製，並指示大會工讀生剪標規避採購規定。（圖／顏若芳提供）

▲世壯運又遭爆料開幕禮包袋是中國製，並指示大會工讀生剪標規避採購規定。（圖／顏若芳提供）

記者陳家祥／台北報導

世壯運將在今（17日）晚間正式登場，但周邊贈品的爭議仍連環爆。台北市議員顏若芳表示，世壯運放在現場準備送給選手的禮品又是「中國製造」，身為主辦單位的北市府竟還動員工讀生「銷毀標籤」，直言好端端的國際賽事淪為大型弊案。對此，世壯運執委會表示，本案並無違約，也無要求工讀生銷毀標籤，請議員更正以正視聽。

顏若芳接獲陳情指出，今天開幕典禮放在座位上，內有可樂果、乖乖等餅乾品項的「世壯運編織袋」其實是中國製造，不僅如此，世壯運主辦單位為了掩人耳目，還動員工讀生撕去內有「中國製造」文字的標籤，而這名向我陳情的工讀生，就是負責銷毀標籤的其中一員。

顏若芳表示，世壯運的標案，已經明確規範禁止使用中國製產品，而市府動員工讀生撕去原產地標籤的動作，亦即公務員違背職務、損害公眾利益，也恐嚴重觸犯《刑法》131條的瀆職罪，另外，委辦廠商也可能因而受到法律制裁。

顏若芳說，世壯運已經夠臭了，如今又將蒙上違法瀆職的惡名，好端端的國際盛事卻找了工讀生來犯罪，被台北市政府搞成犯罪事件、大型弊案，結果國民黨和北市府依然不思要如何改善，反而是用力在遮掩犯罪、轉移焦點、造謠總統府蹭世壯運，爛到掉渣。

對此，世壯運執委會表示，針對議員稱編織袋「違約」是錯誤訊息，本案並無違約，希望議員儘速更正以正視聽。執委會說明，本次世壯運開幕典禮所使用的編織袋，並無涉及資安等相關疑慮，本案契約內容亦未限制不得使用陸製商品，自然不存在遮掩或去除陸製標籤的問題。

另外，針對外界指稱市府動員工讀生銷毀標籤，執委會指出，這並非事實，也是誤導視聽的說法。是廠商送貨時將每十個編織袋用外包膜包裝成一份，不拆開外包膜，根本無法取出編織袋使用，並非外界所傳為了銷毀標籤而拆開包膜。

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