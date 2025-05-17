太多人患1疾病「躺進ICU才後悔」　重症醫嘆：都低估危險性

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）



記者鄺郁庭／綜合報導

高血壓有「隱形殺手」稱號，重症專科醫師黃軒在粉專表示，每年5月17日是「世界高血壓日」，文中感慨道，過去三十年，他在重症醫療第一線見證太多血壓失控的危急個案。遺憾的是，許多併發症本來是可以預防的，「身為重症專科醫師，我最不願意看到的是：病人躺在ICU時才後悔沒有及早重視血壓問題。」

「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」以「從台灣到馬來西亞，30年的臨床觀察與預防建議」為題發文，分享自己過去30年在第一線所見的高血壓真相。他指出，高血壓若控制不良，可能導致腦中風、主動脈剝離、心肌梗塞等致命風險，最令人遺憾的是「其實很多併發症是可以預防的」。

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他舉出一個真實案例：一名45歲企業主被緊急送進加護病房，病因是主動脈剝離。病患長期血壓維持在145/95，卻以為「還在可接受的範圍」，這個「還可以」幾乎毀了一個家庭。黃軒說：「與其等到送進加護病房，不如現在就開始關心自己的血壓。」

他歸納了三大觀察重點：第一是「血壓控制新觀點」，指出早期介入能降低心血管風險50～70%，而東南亞年輕化趨勢與生活西化、飲食習慣有關，華人普遍「怕吃藥」的心態，也常錯過控制病情的最佳時機；第二則為「跨國臨床觀察」，他指出台灣患者工時長、壓力大，馬來西亞患者則飲食重鹹，兩地共通點是「普遍低估高血壓的危險性」；第三部分則以ICU重症醫師的經驗提醒：「腦中風黃金治療時間只有4.5小時，主動脈剝離搶救時間只有分鐘之差，心肌梗塞存活率直接取決於平時血壓控制。」

此外他也提出「理想血壓值應低於120/80 mmHg」，針對不同血壓狀況建議檢查頻率，並詳細列出飲食與生活習慣建議，例如推崇DASH飲食原則、每日鈉攝取上限2300mg、高血壓患者更應控制在1500mg以下，強調避免加工食品、零食與外食湯品。

他提醒：「千萬不要自行調整藥物，即使很忙也要定期追蹤。」最後強調，最新研究發現「50歲以下心血管疾病中，有35～45%與未即時處理高血壓有關」，這些其實本可避免，「我最不願看到的，是病人躺在ICU才後悔沒有及早重視血壓問題。」