姓名學分析黃子佼！江伯樂斷言「會衰到70歲」：沒機會再高峰

▲命理師江柏樂在節目上以姓名學分析黃子佼運勢。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人黃子佼2023年爆出在非法論壇購買大量兒少性影像，遭判刑8個月後，被檢方提起上訴，演藝工作持續停擺中，連帶影響到演員老婆孟耿如，近期關於他是否該復出一事掀起議論。命理師江柏樂就在節目中斷言，黃子佼會衰到70歲，孟耿如也不可能成功復出，兩人還會有溝通問題。

江柏樂近日參與YouTube節目「危機女王」錄製，以姓名學角度分析黃子佼運勢。江柏樂表示，黃子佼壬子年出生、屬鼠，以姓氏來看，很得男、女性長輩緣，腦袋非常聰明。

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江柏樂說，「子」在五行上屬水，人際關係佳、規劃力很強且能言善道，特別適合在演藝圈發展。不過，「佼」是老鼠抬頭，代表41-45歲運勢還不錯，但46歲開始走下坡，且「佼」字的左邊是個人部，也就是「老鼠遇到人」，呈現「過街老鼠人人喊打」的狀態。

因此，江柏樂斷言黃子佼「會衰到70歲」，不可能再復出演藝圈，即便執意繼續走這行，也沒機會再創高峰，「只是浪費時間。」而且黃子佼特別適合走演藝圈，如果是想做生意也做不起來，「半輩子已經沒有了。」對於孟耿如的演藝發展，江柏樂也不看好。

另外，江柏樂也以姓名學的角度分析黃子佼夫妻，直言兩人最大的問題是「溝通」，「孟耿如的耿，旁邊一個火，佼佼屬水她屬火，代表兩人水火不容，根本沒辦法溝通。」「只是床上關係比較好一點。」