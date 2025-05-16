3歲童罹罕病！頭長巨痣被嘲「米奇」　手術成功終於笑了

記者張方瑀／綜合報導

中國福建一名僅3歲的男童琪寶，因先天性巨痣與多發痣，出生後頭上就有大片黑色胎記。為了治療，家人帶著他遠赴上海接受手術，卻因術後頭部植入擴張器的模樣，被周遭指指點點、甚至取笑像「米奇」老鼠。所幸，經歷5個月的治療後，琪寶已順利完成第二次手術，成功取出擴張器，也去除了困擾已久的黑痣。

綜合外媒報導，琪寶的媽媽受訪時表示，懷孕產檢時一切正常，沒想到寶寶出生後醫生才發現「孩子有很大的黑色胎記」。由於先天性巨痣不僅影響外觀，還有癌變風險，讓身為媽媽的她十分自責，「我唯一的想法就是一定要想辦法治好他。」

▲琪寶術後頭部植入擴張器。（圖／翻攝自微博）



家人為了讓琪寶恢復健康，帶著他從福建到上海治療，歷經兩次手術。第一次手術是在頭部兩側埋入擴張器，並定期注水擴張頭皮。

琪寶的媽媽坦言，「他那時很不舒服，頭上兩個包，得小心翼翼，頭皮越撐越薄，每天都擔心會不會破掉。」手術後，琪寶因頭部特殊形狀成了他人眼中的「米奇」，經常被路人議論，這也讓原本活潑的他變得封閉，經常窩在推車裡，甚至連話都不說。

儘管歷經不少艱辛，媽媽說，「我們不是一開始就很堅強，是擦乾眼淚一路走來。」終於在近日迎來好消息，琪寶成功進行第二次手術，花了6個半小時取出擴張器，也徹底去除了頭上的黑痣。

▲雖然還需要持續修復手術，不過琪寶的心情明顯轉好。（圖／翻攝自微博）



雖然還需要持續修復手術，不過琪寶的心情明顯轉好，甚至開心地說喜歡拍照，母親節還貼心表示長大要賺錢幫媽媽買唇膏。

西安國際醫學中心醫院整形外科孫峰主任指出，先天性巨痣是黑色素細胞在皮膚深層異常增生形成的良性腫瘤，隨年齡成長有機會變大，也存在惡變風險，通常會建議手術切除。

針對頭部巨痣，醫療團隊一般會先在頭皮埋置擴張器，經過一段時間擴張後，再切除黑痣、利用擴張後的皮瓣進行修復。