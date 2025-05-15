世壯運志工顧行李「無人輪班」熱中暑　執委會：今晚增遮蔽帳篷

▲台北市政府。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2025雙北世壯運將於17日正式開幕，日前開放在松山文創園區二號倉庫進行報到；但有網友爆料，現場人員不知道可以讓外國人寄放行李的地方，後來只拉一條紅龍且派一名志工顧行李，結果該名志工最後顧到中暑。對此，世壯運執委會回應，今晚（15日）將搭設遮蔽帳棚，明（16日）安排2名工作人員駐點，而該志工送醫後已經恢復。

有網友15日於「靠北世壯運」爆料，松菸的光復南路入口設置外國人可以寄放行李地方，結果現場場館工作人員都不知情，今早很多的外國人打包行李，拖得非常辛苦，且不能寄放；然而當初主辦單位稱有置物櫃，結果根本沒有，現場只有1人顧行李，連帳篷都不願搭設，大熱天要志工站在無法遮陽的地方，如果下雨更是可笑。

隨後又有一封匿名爆料指出，稍早顧行李的志工已經熱中暑，而且沒有半個人可以和對方輪班。

針對行李寄物區情形，世壯運執委會15日傍晚說明，因今日起大量國外選手抵台，部分選手從機場直接前往松山文創園區報到，行李較多，加上園區地面為拼石路面不易拖行，為便利選手，故加設簡易寄物區；目前已規劃於今晚（15日）搭設遮蔽帳棚，並於明（16日）起安排具英文能力的工作人員2名駐點協助，提供更完善服務。

至於該名熱中暑的志工身體狀況，世壯運執委會回應，經聯合醫院醫護人員協助處理後，目前已恢復。