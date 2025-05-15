娃娃機七龍珠、航海王公仔慘被偷...店家超慘　扮柯南報警逮賊

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區學府路上一間娃娃機店，日前店內知名動漫公仔遭竊，店家發現經清點，總共損失新台幣約2萬5千元，隨後竊嫌在臉書社團販售，店家佯裝買家詢問，並通報警方前往埋伏，但嫌犯現身時察覺有異，立即躲進一旁巷弄，但仍被警方逮捕，除了查獲失竊公仔外，還發現竊嫌是竊盜通緝犯。

▲警方除尋獲失竊的公仔外，同時逮捕竊盜通緝的翁男。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北土城學府路一段經營娃娃機店，上個月27日發現店內七龍珠、航海王公仔遭人竊取，店家原本以為只損失3500元，但經清點才發現，其他機台也有遭竊，共計損失2萬5000元；張簡男前往警局報案後，在臉書社團發現，有人在販售所失竊的公仔，立即向賣家私訊詢問並要求面交取貨。

▲警員陪同娃娃機店長埋伏逮捕竊嫌。（圖／記者陸運陞翻攝）

對方同意赴約交貨，同日下午店家立即通報警方，一同前往面交埋伏，竊取公仔的38歲翁男現身準備交易時，察覺附近有警員出現，立即跑進附近巷弄內躲藏，但仍被尾隨的警員逮捕，隨後尋獲準備交易的失竊商品，經查發現翁男為竊盜通緝，隨即帶回派出所內，依竊盜及竊盜通緝移送新北地方檢察署偵辦。

▲警方逮捕躲在巷內的翁男，另查出為竊盜通緝犯。（圖／記者陸運陞翻攝）

土城警分局呼籲，竊取他人財物係違法行為，民眾請勿以身試法，對於自身財物也要妥善保管，以防止宵小有可趁之機，如發現可疑人、事，請立即撥打110報案專線或聯繫派出所報案。