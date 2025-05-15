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2025年全國小學田徑賽首登金門　8位選手刷新大會紀錄

▲▼ 114年全國小學田徑賽 歷史首度登錄金門 八位選手刷新大會紀錄 副縣長相約115花蓮全小運見 。（圖／記者林名揚攝）

▲新北代表隊榮獲女子100公尺、60公尺金牌，葉又瑄與校長合影。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

歷時兩天的「114年全國小學田徑錦標賽」，於今（15）日中午在金門縣立體育場圓滿落幕。這是金門首次承辦全國級小學體育賽事，吸引全台21縣市共近2000位選手、教練、師長與裁判齊聚戰地金門，在熱血奔馳中寫下歷史新頁。

本屆賽會由教育部體育署指導、中華民國田徑協會與金門縣政府主辦。金門縣府自賽前即全力籌備，從競賽場地整建、住宿交通安排到醫療應變機制，皆展現金門團隊的細膩與效率，打造選手安心奮戰的舞台。

▲▼ 114年全國小學田徑賽 歷史首度登錄金門 八位選手刷新大會紀錄 副縣長相約115花蓮全小運見 。（圖／記者林名揚攝）

▲114年全國小學田徑賽，八位選手刷新大會紀錄。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

閉幕典禮於今日中午舉行，由副縣長李文良、中華民國田徑協會副理事長翟學電、金門田徑運動委員會主委蔡其雍、金門縣教育處處長孫麗琪等人共同出席，向全體選手與師長表達敬意。典禮中也正式宣布「115年全小運」將由花蓮縣接棒主辦，延續全國基層體育的光榮傳承。

▲▼ 114年全國小學田徑賽 歷史首度登錄金門 八位選手刷新大會紀錄 副縣長相約115花蓮全小運見 。（圖／記者林名揚攝）

副縣長李文良在致詞中表示：「金門迎來全國近兩千位體育好手與師長，齊聚這座曾經戰火紛飛、如今活力四射的小島。我們見證了無數孩子以汗水與毅力，寫下屬於他們的青春篇章，在金門不只留下精彩的成績，也留下對風獅爺、古洋樓、戰地坑道與高粱香氣的記憶。我們誠摯歡迎各位未來再訪金門，用不同的身分，再度回到這片讓你奮戰過的土地。」

本屆賽會共有12項競賽項目，5項9人次破大會紀錄，選手們表現亮眼、氣勢如虹：

男子3000公尺競走：黃泰翔（高雄市）以14:24.88破大會紀錄

女子壘球擲遠：許雅沛（彰化縣）以64.02公尺破大會紀錄

男子4×100公尺接力：游淳凱、吳東倫、顏聖熹、劉宸浩（桃園市）以46.22秒刷新大會紀錄

女子60公尺預賽：葉又瑄（新北市）以7.88秒(+0.2)破大會紀錄

女子鉛球（6p）：楊棠羽（新北市）以13.32公尺、李宥樺（花蓮縣）以13.05公尺，雙雙突破大會紀錄

混合12×100公尺大隊接力：葉又瑄、唐劉茜、黃榆茜、林暄婷、劉喬巧、黃筱媛、葉騏瑞、林東緯、吳洲智、張銁澔、曾彥鈞、林凱恩（新北市）以2:26.17創下紀錄

雖未出現全國紀錄，但賽事激烈、成績耀眼，顯示基層選手潛力無窮。

台北市代表隊在閉幕典禮後還安排了兩天金門教育旅行，吉林國小賴瀚鈺小朋友覺得金門非常有趣，風景很美，他很期待爬太武山、和毋忘在莒石頭拍照及小金門的行程，也期待能觸摸金門的沙灘。台北市幸安國小曾振富校長提到：很難得有機會到離島比賽，對小朋友來講是很特別的經驗，每一次的比賽都要當作養分，師長重視的是培育他們的運動家精神，希望他們透過比賽都可以和團隊一起成長，也希望將來有讓孩子出國比賽的機會。

▲▼ 114年全國小學田徑賽 歷史首度登錄金門 八位選手刷新大會紀錄 副縣長相約115花蓮全小運見 。（圖／記者林名揚攝）

台中市本次榮獲國小男子跳高金牌的霧峰區僑榮國小翁振浩選手表示，感謝王薏晴教練的辛苦指導，在訓練過程中，好幾次因為成績無法突破想放棄，但是在父母親、教練及校長的鼓勵下，重拾信心，調整自己的心態與訓練，並不斷的激勵自己可以躍過心中的那道障礙！從比賽中不斷調整自己！這次可以拿到金牌為市爭光非常高興，也為自己國小田徑生涯畫下圓滿句點！

▲▼ 114年全國小學田徑賽 歷史首度登錄金門 八位選手刷新大會紀錄 副縣長相約115花蓮全小運見 。（圖／記者林名揚攝）

桃園代表隊領隊林正義校長表示，搭飛機到離島比賽對小朋友而言是很特別的體驗，尤其在獲得男子團體組總錦標賽第一名，孩子更是開心極了。

金門在這兩日天氣良好，以最熱情的笑容與最嚴謹的籌備，歡迎來自全台的小選手與師長，為他們留下難忘的青春印記，也為金門寫下體育發展的重要里程碑。

▲▼ 114年全國小學田徑賽 歷史首度登錄金門 八位選手刷新大會紀錄 副縣長相約115花蓮全小運見 。（圖／記者林名揚攝）

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