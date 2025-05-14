遭國民黨控藉社福專業撈金　林月琴貼出多張藍營市府聘書：心寒

▲民進黨立委林月琴多張聘書。（圖／林月琴提供）



記者杜冠霖／台北報導

男童剴剴遭保母凌虐案引發全民憤慨，北市府更成為眾矢之的，國民黨則稱，綠委林月琴當時擔任北市文山區居家托育服務中心外聘督導，有失職之嫌；更批評林藉社福專業撈金。林月琴今（14日）貼出包含韓國瑜、朱立倫、侯友宜及蔣萬安頒予聘書。林表示，自己是投入社會服務超過三十年的社工，所領取的鐘點費，皆根據政府制定的標準計算，「不會因為我是林月琴，就多拿一塊錢」，而不分藍綠地方政府都曾請她協助，「如今我成為立法委員，過去的奉獻竟被當作攻擊的工具」。

林月琴表示，自己和所有第一線的社工一樣，肩負著政府社會福利與兒童安全保護的執行任務。我們接受政府委託，也接受政府的監督與管理。真正的社會倡議，必須透過一群志同道合、目標一致的夥伴攜手努力，向政府展現民間的團結意志，才有實現的可能。

林月琴直言，然而，她的對手卻透過媒體抹黑她「貪婪」。她要明確說明，無論是擔任政府委託的外聘督導、講師或演講者，「我所領取的鐘點費，皆根據政府制定的標準計算，不會因為我是林月琴，就多拿一塊錢」。

林月琴表示，她所服務的對象，從不分藍綠的地方政府開始，包括新北市政府，無論是在朱立倫市長時期，還是侯友宜市長任內；乃至於台北市政府，柯文哲市長、蔣萬安市長；高雄市政府當年的韓國瑜市長，都曾經邀請她提供專業協助。

林月琴指出，為了這些工作，她投入的不只是專業與經驗，更是個人的休息時間。從閱讀資料、設計課程、準備教材，背後的努力與成本，是任何表格與帳目所無法呈現的。「讓我感到心寒的是，當初各縣市政府懇切地邀請我投入，如今我成為立法委員，過去的奉獻竟被當作攻擊的工具」。

對於藍營指控，林月琴反問：如果社會福利專業人員的努力與熱誠最終只能換來這樣的對待，未來誰還願意站出來為政府承擔服務的重責大任？她是一個女人，也是一位母親，深刻理解那份對孩子永不止息的牽掛與不安，即使孩子長大成人，母親的擔心也從未消失。

林月琴強調，自己更是一位專業社工，清楚知道如何透過制度的設計與改變，真正保護我們的孩子。正因為如此，三十年來堅定地走在兒童與青少年福利的道路上，從不退縮。在社會福利界、在社工界、在千千萬萬的母親心中，我們最大的心願，不正是「孩子平安長大」這五個字嗎？

林月琴直言，要對那些傷害她的人說，如果你們心中還有一絲良知，就應該明白：這個社會的問題，不在任何一位真心付出的人身上，而是在制度背後政府的怠惰。我們真正該究責的，是那個讓我們必須一次次為悲劇落淚的體制。

