列車事故誤點10分鐘可退票！台鐵更改旅運契約　6／23上路

▲台鐵6月23日起更改「旅客運送契約」。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵去年元旦起公司化，今年截至3月準點率95.30％，較去年同期減少0.6％。另外，台鐵今年1至2月一般行車事故就有6件、行車異常則有134件。台鐵公司近日公告最新「旅客運送契約」，明訂當列車發生故障或不可歸責於旅客之事而誤點逾10分鐘，乘客可於1年內辦理退票，預計6月23日起生效。

針對列車因故障、延遲等退票規範，台鐵原訂定因列車班次遲延、取消、運行中斷、車輛故障、或不可歸責於旅客事由情形之一者，旅客得憑票自發生日起1年內向車站辦理相關退票事宜，並免收退票手續費，其中，未特別載明可退票的誤點時間長度，常衍生不少爭議。

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台鐵最新「旅客運送契約」公告，當列車發生故障或不可歸責於旅客之事時，除中止乘車的旅客可辦理實收退票，改乘所持車票表定開車時間2小時內其他列車或車廂種類也可退票，另也新增因列車遲延逾10分鐘或開車時間未定，在起程站停止乘車者可退票，旅客可憑票自發生日起1年內辦理退票事宜，免收退票手續費。

另外，台鐵過去針對旅客遺失車票不予補發及退款，若旅客於乘車前遺失車票，應重購同日、同起訖區間車票，並以遺失車票車次為原則，始可搭乘。若旅客尋獲車票時，憑尋獲車票得於1年內，併同另購車票或補票單據，至車站申請退還票款，每張按票價20%核收退票手續費，且不得低於20元。

台鐵最新「旅客運送契約」公告，若旅客於乘車前遺失車票，除應重購同日、同起迄區間車票，另新增需為「同方向」規範。台鐵說明，主因近年愈來愈多環島列車，所以特別新增「同方向」文字規範。若旅客尋獲遺失車票時，憑尋獲車票於車票乘車日1年內，併同重購車票或補票單據申請退款，手續費減少為每張票價10%，同樣不得低於20元。