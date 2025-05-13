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搶先蘋果！三星超薄新機S25 Edge僅有5.8mm　實機上手綁氣球會飛

記者蘇晟彥／台北報導

三星 13日早上發表全新產品線「Samsung Galaxy S25 Edge」，主打輕薄、便攜性高的頂規手機，厚度僅有5.8mm，將推出鈦輕銀、鈦輕藍、鈦輕黑三色及12GB+256GB、12GB+512GB兩種容量版本，價格則為37,900元起。對此，台灣三星13日在產品體驗會上表示，三星在外觀設計上一直領先業界，這次S25 Edge 也是屬於新的產品線，想要看看這樣輕薄的機型是否能滿足不同的消費者需求，因此在價格上跟S25、S25 Ultra做出區隔，消費者可以自由進行選擇想要的規格。

▼Samsung Galaxy S25 Edge捨棄一顆鏡頭，價格也位於S25 、S25 Ultra中間，主打便攜性高。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Samsung Galaxy S25 Edge 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼S25 Edge主打輕薄，在現場綁在氣球上能飛起來。

▲▼ Samsung Galaxy S25 Edge 。（圖／記者蘇晟彥攝）

以超凡時尚品味，襯托堅固的結構設計
 Galaxy S25 Edge的5.8mm輕薄機身堪稱劃時代的工藝傑作，重新詮釋智慧型手機設計的每一處元素，打造更輕巧便攜的體驗。沉穩洗鍊的邊框使裝置內外兼具，重量僅163公克，將輕薄智慧型手機提升至嶄新境界，同時依然保有Galaxy S系列經典的設計理念。而在體驗會現場，官方也透過「綁氣球」來襯托出機身多輕薄。

機身流暢簡約，亦同樣可靠。精心設計的圓潤邊角，搭配堅固的鈦合金邊框，守護日常使用。正面顯示螢幕搭載新一代Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2，此新研發的玻璃陶瓷材質，不僅有助提升結構體的強韌性，更讓Galaxy S25 Edge螢幕兼具顯色生動及耐用。

▲▼ Samsung Galaxy S25 Edge 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Samsung Galaxy S25 Edge 。（圖／記者蘇晟彥攝）

口袋裡的2億畫素相機助陣，隨時開啟創意之旅
Galaxy S25 Edge的輕薄機身設計，能幫助用戶輕鬆捕捉難忘時刻，隨時隨地發揮創意。2億畫素廣角鏡頭承襲Galaxy S系列備受讚譽的相機體驗，將「超明亮夜幕攝影」推升至璀璨新境界。得益於超高解析度感光元件，使用者可透過更大的像素尺寸，在低光源環境拍出更清晰的照片，成像亮度大幅提升40%（註一）。而1200萬畫素超廣角感光元件具備自動對焦功能，能捕捉清晰銳利、細節豐富的微距照片，為創作更添靈活性。

Galaxy S25 Edge亦搭載專為Galaxy S25旗艦系列優化的ProVisual Engine，強力助攻專業級應用，例如清楚呈現衣服或植物的細節、拍攝自然生動的人像照片。而Galaxy S25旗艦系列具備的Galaxy AI編輯功能，諸如深受星粉青睞的「音訊橡皮擦」和「繪圖智慧助理」，Galaxy S25 Edge亦一應俱全，集結眾多進階創意和編輯工具，於前所未見的輕薄機身之中。

Galaxy S25 Edge共推出鈦輕銀、鈦輕藍、鈦輕黑三種顏色選擇；以及12GB+256GB、12GB+512GB兩種容量版本。12GB+256GB建議售價NT$37,900；12GB+512GB建議售價NT$41,900。今日12:00起於三星商城、三星智慧館、中華電信開放限時限量預購，5月30日於各大通路正式上市。

▼S25 Edge相較於S25其他系列輕薄不少。

▲▼ Samsung Galaxy S25 Edge 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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