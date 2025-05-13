北市重機騎士有福了！5／15起新制上路「免停汽車格」

▲台北市將實施「路邊機車與大型重型機車共用格位計畫2.0」，擴大14處路段開放「大型重型機車」停放機車格。（圖／擷取自Facebook／各區路況天氣、資訊分享中心）

圖文／CTWANT

台北市將實施「路邊機車與大型重型機車共用格位計畫2.0」，擴大14處路段開放「大型重型機車」停放機車格，新制自周四（15日）起開始試辦。

台北市停車管理工程處營運科公告，針對台北市大安區復興南路1段東側（市民大道3段至復興南路1段95號）等14處路段，將自5月15日起試辦「路邊機車與大型重型機車共用格位計畫2.0」，同時納入收費管理。

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▲機車與紅黃牌重機「共用停車格」14處收費路段。（圖／台北市停車管理工程處提供）

機車與紅黃牌重機「共用停車格」收費路段包括，復興南路1段東側（市民大道3段至復興南路1段95號）、三重路西側（經貿二路106巷至新民街）、基河路西側（百齡高中旁）、松江路東側（民權東路2段至錦州街）、民生西路南側（寧夏路至太原路）、瑞光路513巷22弄南側（瑞光路583巷至瑞光路513巷）、南京東路3段北側（南京東路3段269巷至敦化北路）、新光路2段北側（捷運動物園站旁）、西安街2段西側（石牌國中旁）、逸仙路西側（松高路至仁愛路4段）、仁愛路4段北側（逸仙路旁）、昆明街西側（峨嵋街至成都路）、杭州南路1段西側（杭州南路1段24號前）、徐州路南側（徐州路2號前）。

至於如何收費？台北市停管處說明，大型重型機車採計次費率，每次收費為新台幣40元，另不適用全市每日一張單、路邊機車月票及無紙化開單等措施；普通機車同樣採計次費率，每次收費為新台幣20元。

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