妙齡女上門幫人煮飯3菜1湯　月收入8萬贏過一票上班族

▲ 大陸最近有妙齡女子靠著每天上門幫人煮飯，月收入最高有2萬元人民幣。（圖／翻攝自抖音／阿綠愛做飯）

圖文／CTWANT

近年來大陸有一些特殊行業興起，才出現陪人看病的「陪診師」，最近影音平台上有年輕女網紅每天到不同民眾家中煮飯，料理3菜1湯僅收費88元（約台幣352元），她喜歡下廚又能靠此賺錢，收入也意外很穩定，最高一個月曾進帳2萬元（約新台幣8萬元），打趴一票月薪不到50K的上班族。

根據陸媒《閃電新聞》報導，大陸影音平台抖音上有一個帳號「阿綠愛做飯」，由一名來自浙江杭州的年輕女子阿綠經營，影片內容多半是拍攝她下廚，但最特別的是，阿綠不是在家做菜，而是跑到其他民眾的家裡做菜。原來阿綠提供到府幫人煮飯的服務，一般準備3菜1湯，每餐基本收費88元（約台幣352元），如果有其他需求則要額外收費。

阿綠在影片中表示，自己平時喜歡下廚，在拍做菜影片之餘，突發奇想能提供到府煮飯的服務，她也沒想到這麽受歡迎，上班時間從早上8時到晚上20時，目前每天平均能接到6單，收入很穩定，阿綠還說最高月收有達到2萬元（約新台幣8萬元）。

除此之外，有不少網友看過阿綠的影片，發現她除了按照客人需求煮飯外，事後還會將廚房整理好，廚具和碗筷全部洗乾淨才離開現場，讓人更想找她上門煮飯。

雖然許多人看到阿綠靠著這項服務，收入贏過不少上班族，仍有部分網友針對到府煮飯的服務有疑慮，萬一客人吃了阿綠煮的東西身體出問題，那阿綠是否有責任，目前還沒傳出有狀況，但之後有人開始效仿，到時候恐怕就需要有明確法律規範。

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